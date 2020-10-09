Вице-премьер Федоров рассказал, сколько украинцев получили ID-карты

За первые четыре года после введения ID-карт в Украине их получили 4,3 млн граждан. В 2020-м, по словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, их получили около 1 млн человек.

Владельцами ID-карт стали уже более 5 млн граждан Украины, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Государство меняется, но есть в госорганах проблемы. Для того и нужна большая идея и поддержка президента, чтобы это быстрее двигалось. Но уже более 5 млн украинцев получили ID-карты. С загранпаспортами биометрическими это уже больше 15 млн украинцев. Направление очень быстро развивается", – сказал Федоров, реагируя на комментарий, что вместе с биометрическим паспортом нужно носить справку о месте регистрации.

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность – их почти невозможно подделать.

Министерство внутренних дел сообщало в январе 2020-го, что с 2016 по 2019 годы Госмиграционная служба выдала 4,3 млн ID-карт, больше всего – в 2019-м (1,6 млн).

В августе 2020-го Кабмин одобрил текст законопроекта, которым предлагает постепенно вывести из обращения паспорт в форме книжки.