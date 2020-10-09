ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Вице-премьер Федоров рассказал, сколько украинцев получили ID-карты

За первые четыре года после введения ID-карт в Украине их получили 4,3 млн граждан. В 2020-м, по словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, их получили около 1 млн человек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров: Направление очень быстро развивается
Федоров: Направление очень быстро развивается
Фото: thedigital.gov.ua

Владельцами ID-карт стали уже более 5 млн граждан Украины, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина"

"Государство меняется, но есть в госорганах проблемы. Для того и нужна большая идея и поддержка президента, чтобы это быстрее двигалось. Но уже более 5 млн украинцев получили ID-карты. С загранпаспортами биометрическими это уже больше 15 млн украинцев. Направление очень быстро развивается", – сказал Федоров, реагируя на комментарий, что вместе с биометрическим паспортом нужно носить справку о месте регистрации. 

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность – их почти невозможно подделать.

Министерство внутренних дел сообщало в январе 2020-го, что с 2016 по 2019 годы Госмиграционная служба выдала 4,3 млн ID-карт, больше всего – в 2019-м (1,6 млн). 

В августе 2020-го Кабмин одобрил текст законопроекта, которым предлагает постепенно вывести из обращения паспорт в форме книжки.

Теги: загранпаспорт, Украина, паспорт, ID-карта, Михаил Федоров, Свобода слова Савика Шустера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
  "Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
"Всегда восхищалась умением быть настоящим мужчиной". Боржемская показала старшего брата
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
  "Часовые пояса". Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Меняться, но не изменять себе". Ани Лорак в плаще позировала в парке
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
"В нем много настроений". Барских выпустил новый альбом "1990"
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
Вика из "НеАнгелов" показала тренировку на батуте
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
"Были галлюцинации". Могилевская призналась, что пережила тяжелые времена
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня
"Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются". Цибульская показала пятилетнего сына
"Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются". Цибульская показала пятилетнего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv в откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv в откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
"Отчитывал, как девочку". Беременная жена Преснякова Подольская пожаловалась на оператора канализационной службы
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
Джессика Паркер назвала пандемию чистилищем и объяснила, почему жители Нью-Йорка не могут прожить без театров
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS