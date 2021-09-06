Украинские военные проведут стрельбы на полигоне возле админграницы с Крымом

С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава на полигон, отметили чиновники.

"Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными", – предупредили в ОГА.

Полигон Ягорлык заменил площадку государственного научно-испытательного центра "Чауда" в оккупированном Россией Крыму. Его создание начали в 2018 году, полноценно он начал работать в июле этого года. Его площадь составляет около 3,7 тыс. га.