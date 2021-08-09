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Зеленский проверил готовность военных к обороне острова Змеиный. Фоторепортаж

Сегодня 20.19
Президент Украины Владимир Зеленский 9 августа посетил Одесскую область. На острове Змеиный в Черном море он наблюдал за военными учениями, в которых принимали участие все виды и рода войск. Морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны острова. Об этом сообщил Офис президента. "Приятно, что военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне их здесь никогда не было. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся", – заявил глава государства. Он добавил, что у Украины есть мощная армия, которая готова защищать страну.
Теги: Украина, военные, авиация, военные учения, Одесская область, Владимир Зеленский, остров, Офис президента Украины, войска
 

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