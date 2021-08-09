Зеленский проверил готовность военных к обороне острова Змеиный. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский 9 августа посетил Одесскую область. На острове Змеиный в Черном море он наблюдал за военными учениями, в которых принимали участие все виды и рода войск. Морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны острова. Об этом сообщил
Офис президента. "Приятно, что военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне их здесь никогда не было. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся", – заявил глава государства. Он добавил, что у Украины есть мощная армия, которая готова защищать страну.