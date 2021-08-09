Зеленский представил новых командующих в Вооруженных силах Украины

Зеленский: Это опытные офицеры, и самое главное – все они имеют боевой опыт Фото: president.gov.ua

"Моими указами назначены на должности: командующим Воздушными силами – генерал-майора Николая Олещука, командующим десантно-штурмовыми войсками – полковника Максима Миргородского", – сказал Зеленский.

Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, он – первый участник войны на Донбассе, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Зеленский сообщил, что согласовал также назначение:

командующим оперативного командования "Юг" – Андрея Ковальчука;

командующим оперативного командования "Восток" – Олега Микаца;

командующим оперативного командования "Запад" – Сергея Литвинова;

заместителем начальника Генштаба – Владимира Коваля.

"Это опытные офицеры, и самое главное – все они имеют боевой опыт", – подчеркнул президент.

Зеленский 9 августа подписал указ №344/2021 об увольнении с должности командующего Воздушными силами Сергея Дроздова. Указом №345/2021 президент назначил на эту должность Олещука.

Зеленский сегодня подписал указ №346/2021 о назначении Миргородского командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ.