Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержало бы 19,5% украинцев.
Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого намерено проголосовать 14,3% опрошенных.
Третье место с одинаковым результатом делят сразу три политика – лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко, нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко и нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. У них по 6,7%.
Остальные политики набирают меньше 5% голосов. Среди них, в частности, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (4,2%).
Опрос проводился с 29 июля по 3 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.