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Россия и Беларусь начали масштабные военные учения "Запад 2021"

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В учениях примут участие около 200 тыс. военных
В учениях примут участие около 200 тыс. военных
Фото: function.mil.ru

Россия и Беларусь 9 сентября начали масштабные военные учения "Запад 2021". Об этом сообщила пресс-служба минобороны РФ.

Церемония открытия учений прошла на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Кроме белорусских и российских военных, в них примут участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

"Размах [учений], состав государств-участников, количество личного состава и техники свидетельствуют о росте значения совместной подготовки наших вооруженных сил", – заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

Учения проведут на 10 полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море. Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва

Активная фаза учений пройдет с 10-го по 16 сентября. Согласно сообщению минобороны РФ, в них будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Возвращение личного состава и техники в места дислокации планируется до середины октября.

В минобороны РФ отметили, что совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил РФ и Республики Беларусь проходит раз в два года.

Контекст:

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений "Запад 2021" еще в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям. 

На учениях отработают сценарий "развязывания агрессии против Союзного государства"

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко упоминал, что по итогам учения решит, какое вооружение докупить у России.

В сентябре прошлого года прошли тактические учения "Славянское братство 2020", в которых участвовали российские и белорусские военные. Всего были задействованы до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Теги: Россия, Беларусь, вооружение, военные учения, минобороны РФ, учения
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