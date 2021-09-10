Россия и Беларусь начали масштабные военные учения "Запад 2021"

Церемония открытия учений прошла на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Кроме белорусских и российских военных, в них примут участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

"Размах [учений], состав государств-участников, количество личного состава и техники свидетельствуют о росте значения совместной подготовки наших вооруженных сил", – заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

Учения проведут на 10 полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море. Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.

Активная фаза учений пройдет с 10-го по 16 сентября. Согласно сообщению минобороны РФ, в них будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Возвращение личного состава и техники в места дислокации планируется до середины октября.

В минобороны РФ отметили, что совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил РФ и Республики Беларусь проходит раз в два года.