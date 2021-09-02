Учения "Запад 2021" являются демонстрацией готовности России к военному конфликту – Литва

В Литве заявили, что внимательно следят за происходящим Фото: ЕРА

"Литва внимательно следит за подготовкой и проведением совместных российско-белорусских учений стратегического уровня "Запад 2021". Мы рассматриваем это регулярное военное событие как серьезную демонстрацию готовности России к военному конфликту против государств или коалиции государств на западном стратегическом направлении", – говорится в заявлении.

Литовские дипломаты считают, что Россия использует "Запад 2021" для военной интеграции России и Беларуси и после завершения учений Москва может оставить часть сил и техники в Беларуси.

"Подчеркивается, что Литва и в дальнейшем будет требовать от России и Беларуси выполнения обязательств по прозрачности в соответствии с Венским документом и предоставлению достаточной информации о масштабе, цели и сценарии учений", – пишет агентство.