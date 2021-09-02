"Десятки самолетов, десятки вертолетов, может, даже С-400". Лукашенко анонсировал военные поставки из России

"В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже купим [зенитные ракетные комплексы] C-400, нам они очень нужны", – заявил Лукашенко.

Распоряжение о поставках, по его словам, он подписал 30 августа.

"Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ["Запад-2021], что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", – добавил Лукашенко.

Он отметил, что, как и президент РФ Владимир Путин, лично побывает на полигонах во время учений.

"У нас союзная армия с Российской Федерацией... Мы вместе должны учиться, потому что воевать нам придется вместе", – заявил политик. Он подчеркнул, что у государств единая система ПВО и единая оборонная политика. При этом Лукашенко сказал, что во время маневров Россия и Беларусь не собираются "отрезать Прибалтику", как якобы опасаются западные страны, а только будут "учиться защищать свое".