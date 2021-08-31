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Лукашенко направили проект изменений в конституцию Беларуси. Первый вариант он отправил на доработку

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Конституционная комиссия должна была представить Лукашенко проект изменений в основной закон страны до 1 сентября
Конституционная комиссия должна была представить Лукашенко проект изменений в основной закон страны до 1 сентября
Фото: president.gov.by

Конституционная комиссия Беларуси направила на рассмотрение Александра Лукашенко, который называет себя президентом республики, проект изменений в конституцию страны. Об этом 31 августа сообщили ТАСС в Конституционном суде Беларуси.

В конце июля Лукашенко призвал доработать проект конституции Беларуси, в котором, по его словам, было "замечаний аж на 170 листов". Конституционная комиссия должна была представить проект Лукашенко до 1 сентября.

Глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич говорил, что в ходе доработки проекта новой конституции состоялось два заседания комиссии и пять заседаний редакционной группы, отмечает ТАСС.

В результате комиссия предлагает изменить 53 статьи конституции Беларуси, ввести 14 новых статей и две статьи исключить.

По информации ТАСС, на рассмотрение Лукашенко будут вынесены нормы о смертной казни и статусе Всебелорусского народного собрания.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

После этого ЕССША, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

В феврале этого года Лукашенко объявил о проведении референдума в стране в начале 2022 года, на который собираются вынести проект новой конституции.

Лукашенко 9 мая подписал декрет на случай своей насильственной смерти. Документ предусматривает, что в случае его гибели в результате покушения, теракта, "внешней агрессии, иных насильственных действий" его полномочия перейдут Совету безопасности страны во главе с премьер-министром.

22 июля Лукашенко решил передать часть полномочий президента страны правительству и местным властям.

Теги: конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, референдум, Конституционная комиссия, заседание
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