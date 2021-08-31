Лукашенко направили проект изменений в конституцию Беларуси. Первый вариант он отправил на доработку

Конституционная комиссия должна была представить Лукашенко проект изменений в основной закон страны до 1 сентября Фото: president.gov.by

В конце июля Лукашенко призвал доработать проект конституции Беларуси, в котором, по его словам, было "замечаний аж на 170 листов". Конституционная комиссия должна была представить проект Лукашенко до 1 сентября.

Глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич говорил, что в ходе доработки проекта новой конституции состоялось два заседания комиссии и пять заседаний редакционной группы, отмечает ТАСС.

В результате комиссия предлагает изменить 53 статьи конституции Беларуси, ввести 14 новых статей и две статьи исключить.

По информации ТАСС, на рассмотрение Лукашенко будут вынесены нормы о смертной казни и статусе Всебелорусского народного собрания.