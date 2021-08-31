Путин и Лукашенко планируют в сентябре подписать план по интеграции России и Беларуси

Семашко рассказал, что Путин и Лукашенко встретятся 9 сентября в Москве. На встрече планируется подписать все дорожные карты и общую карту углубления интеграции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 9 сентября, отмечает "Медуза". По его словам, стороны проведут переговоры, после чего дадут пресс-конференцию. Песков не стал говорить, о чем будут переговоры.