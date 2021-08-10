Бацман: Кремль уже проглотил Беларусь

На вопрос: "Проглотит ли Кремль Беларусь?" Бацман ответила: "К сожалению, уже проглотил".
Она вспомнила дискуссионную панель, которая несколько лет назад проходила в рамках форума YES в американском посольстве с участием послов США в России и Украине разных лет.
"Дискуссия велась умеренная между ними. Обсуждались украино-российские отношения, Украина, США, все признавали, что [президент РФ Владимир] Путин – это человек, которого надо сдерживать, что агрессия исходит со стороны России. Но это было достаточно вяло. И тут встает [российский экономист, президент Института экономического анализа] Андрей Николаевич Илларионов – и это было, как холодный душ для всех. Потому что он со всей пролетарской прямотой, сказал: "Друзья, а что вы обсуждаете? А вы вообще понимаете, что так же, как я говорил, Путин сейчас аннексирует Крым и нужно что-то делать – или предотвратить ситуацию, или быстро реагировать, но знать, какие шаги вы сделаете, чтобы не допустить... Ну хорошо, вы проморгали, допустили... Тем не менее вы понимаете, что следующим шагом Путина в его агрессии, большим шагом, будет аннексия Беларуси? Что он захватит Беларусь? Вот же все предпосылки" – и начинает перечислять. Он говорит: "Что вы будете делать? У вас есть план, что делать, если Путин захватывает Беларусь?" И знаете, такая пауза повисла. И никто из высокопоставленных американских дипломатов, к сожалению, не смог четко ответить на вопрос, каким образом цивилизованный мир сможет предотвратить то, что озвучил Илларионов. Так вот сегодня это уже произошло", – заявила журналистка.
Бацман напомнила, что у Украины с Беларусью более 1 тыс. км границы.
По ее словам, Лукашенко "готов сделать все в своих торгах с Путиным", и Украина может быть одним из "козырей" в его руках.
"И, к сожалению, когда эксперты говорят, что нам нужно опасаться вторжения открытого, большого, даже больше со стороны Беларуси, чем со стороны России, а вы видите, как накаляется каждый год ситуация... Даже в то время – учения белорусско-российские на границе с Украиной, куда стягивается техника – сейчас это даже никто объяснять не будет. И в любой момент может создаться casus belli, который сама же Беларусь вместе с Россией и создаст. Он [считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко] же неспроста таким образом прокомментировал повешение здесь главы "Белорусского дома в Украине" [Виталия Шишова]. Это же все сигналы, которые читаются. О чем, по сути, сегодня сказал Лукашенко? Что он готов к тому, что он будет нападать или его руками будет нападать Путин на Украину, создавая вот такие поводы. Это Украина должна прочитать, готовиться к этому и понимать, каким образом она адекватно отреагирует на это. Но ситуация очень сложная", – заявила журналистка.
Лукашенко на пресс-конференции 9 августа заявлял, что мог бы "поставить Украину на колени в течение суток вместе с Путиным". "Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы и завтра на вилах бы повыносили и [президента Украины Владимира] Зеленского, и всех остальных", – сказал он.
Также, по словам Лукашенко, он признает оккупированный Крым территорией РФ, "когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".
В Офисе президента заявили, что в случае антиукраинских шагов Беларуси против Украины последует "немедленный и мощный ответ" и со стороны украинских властей, и со стороны международного сообщества. Там также опроверли заявления Лукашенко о подготовке Украиной неких боевиков.
В МИД Украины предупредили Беларусь о последствиях за любые формы поддержки российской агрессии.
Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.
С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.
В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия".
На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".