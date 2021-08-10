Бацман: Кремль уже проглотил Беларусь

Бацман: В любой момент может создаться casus belli, который сама же Беларусь вместе с Россией и создаст Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

На вопрос: "Проглотит ли Кремль Беларусь?" Бацман ответила: "К сожалению, уже проглотил".

Она вспомнила дискуссионную панель, которая несколько лет назад проходила в рамках форума YES в американском посольстве с участием послов США в России и Украине разных лет.

"Дискуссия велась умеренная между ними. Обсуждались украино-российские отношения, Украина, США, все признавали, что [президент РФ Владимир] Путин – это человек, которого надо сдерживать, что агрессия исходит со стороны России. Но это было достаточно вяло. И тут встает [российский экономист, президент Института экономического анализа] Андрей Николаевич Илларионов – и это было, как холодный душ для всех. Потому что он со всей пролетарской прямотой, сказал: "Друзья, а что вы обсуждаете? А вы вообще понимаете, что так же, как я говорил, Путин сейчас аннексирует Крым и нужно что-то делать – или предотвратить ситуацию, или быстро реагировать, но знать, какие шаги вы сделаете, чтобы не допустить... Ну хорошо, вы проморгали, допустили... Тем не менее вы понимаете, что следующим шагом Путина в его агрессии, большим шагом, будет аннексия Беларуси? Что он захватит Беларусь? Вот же все предпосылки" – и начинает перечислять. Он говорит: "Что вы будете делать? У вас есть план, что делать, если Путин захватывает Беларусь?" И знаете, такая пауза повисла. И никто из высокопоставленных американских дипломатов, к сожалению, не смог четко ответить на вопрос, каким образом цивилизованный мир сможет предотвратить то, что озвучил Илларионов. Так вот сегодня это уже произошло", – заявила журналистка.

Бацман напомнила, что у Украины с Беларусью более 1 тыс. км границы.

По ее словам, Лукашенко "готов сделать все в своих торгах с Путиным", и Украина может быть одним из "козырей" в его руках.

"И, к сожалению, когда эксперты говорят, что нам нужно опасаться вторжения открытого, большого, даже больше со стороны Беларуси, чем со стороны России, а вы видите, как накаляется каждый год ситуация... Даже в то время – учения белорусско-российские на границе с Украиной, куда стягивается техника – сейчас это даже никто объяснять не будет. И в любой момент может создаться casus belli, который сама же Беларусь вместе с Россией и создаст. Он [считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко] же неспроста таким образом прокомментировал повешение здесь главы "Белорусского дома в Украине" [Виталия Шишова]. Это же все сигналы, которые читаются. О чем, по сути, сегодня сказал Лукашенко? Что он готов к тому, что он будет нападать или его руками будет нападать Путин на Украину, создавая вот такие поводы. Это Украина должна прочитать, готовиться к этому и понимать, каким образом она адекватно отреагирует на это. Но ситуация очень сложная", – заявила журналистка.

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