Лукашенко о смерти Шишова: Повесили одного, завтра будет такой же другой. Зачем в Украине раздувать все это?

Лукашенко: Он для нас был просто никто Фото: president.gov.by

"Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ладно я, президент, мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только три-четыре человека его и знали. Он для нас был просто никто. Какой безумец в Беларуси возьмет и пойдет его там повесит, кроме как если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: повесили одного, завтра будет такой же другой. Зачем в Украине раздувать все это?" – сказал Лукашенко.

При этом он утверждает, что выступает за объективное расследование и установление всех обстоятельств смерти Шишова.

"Он находился в Украине, и его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем они занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто, как повесил гражданина Беларуси?.. Мы же не нагнетали вокруг этого обстановку. Нет, начали вбрасывать это – вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь. Надо разбираться. А если вы нас упрекнули – факты на стол", – добавил Лукашенко.