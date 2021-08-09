Лукашенко о смерти Шишова: Повесили одного, завтра будет такой же другой. Зачем в Украине раздувать все это?

"Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ладно я, президент, мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только три-четыре человека его и знали. Он для нас был просто никто. Какой безумец в Беларуси возьмет и пойдет его там повесит, кроме как если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: повесили одного, завтра будет такой же другой. Зачем в Украине раздувать все это?" – сказал Лукашенко.
При этом он утверждает, что выступает за объективное расследование и установление всех обстоятельств смерти Шишова.
"Он находился в Украине, и его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем они занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто, как повесил гражданина Беларуси?.. Мы же не нагнетали вокруг этого обстановку. Нет, начали вбрасывать это – вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь. Надо разбираться. А если вы нас упрекнули – факты на стол", – добавил Лукашенко.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.