"Будем внимательно следить за расследованием". В Госдепе США отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине" Шишова

"Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти. Шишов был важным представителем белорусского гражданского общества и был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко", – сказал Прайс.
Спикер Госдепа уточнил, что за последнее время произошли "тревожные инциденты такого рода", в частности принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске, в результате которой был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.
"Поэтому мы продолжим очень внимательно следить за действиями режима [Лукашенко], возобновим наш призыв к прекращению репрессий и немедленному освобождению всех политических заключенных [...] Теперь, когда дело касается гибели господина Шишова, мы продолжим внимательно следить за ходом расследования", – заявил он.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.