"Будем внимательно следить за расследованием". В Госдепе США отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине" Шишова

"Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти. Шишов был важным представителем белорусского гражданского общества и был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко", – сказал Прайс.

Спикер Госдепа уточнил, что за последнее время произошли "тревожные инциденты такого рода", в частности принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске, в результате которой был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.

"Поэтому мы продолжим очень внимательно следить за действиями режима [Лукашенко], возобновим наш призыв к прекращению репрессий и немедленному освобождению всех политических заключенных [...] Теперь, когда дело касается гибели господина Шишова, мы продолжим внимательно следить за ходом расследования", – заявил он.