Венедиктова о расследовании гибели белоруса Шишова: Дело может быть политизировано

"Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом", – сказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что не допустит втягивания Украины в геополитические аспекты дела в ходе расследования.

"Это дело может быть политизировано. Я стараюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики", – сказала Венедиктова.