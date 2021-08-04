Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить защиту белорусов в Украине после смерти Шишова

По словам Зеленского, "каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту".

"СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", – подчеркнул президент.

Как отметили в ОПУ, определен перечень граждан Беларуси, "в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие меры по оценке рисков, дополнительному сопровождению их пребывания на территории Украины и охране".

Такое решение принято в связи с информацией от правоохранителей "о возможных угрозах для ряда белорусских активистов", а также после гибели Шишова, добавили в Офисе президента.