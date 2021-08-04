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Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить защиту белорусов в Украине после смерти Шишова

Шишова нашли повешенным в киевском парке
Шишова нашли повешенным в киевском парке
Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить защиту гражданам Беларуси, прибывшим в Украину в течение последнего года. О поручении главы государства после смерти председателя "Белорусского дома в Украине" (БДУ) Виталия Шишова сообщил пресс-центр Офиса президента (ОПУ).

По словам Зеленского, "каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту".

"СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", – подчеркнул президент.

Как отметили в ОПУ, определен перечень граждан Беларуси, "в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие меры по оценке рисков, дополнительному сопровождению их пребывания на территории Украины и охране".

Такое решение принято в связи с информацией от правоохранителей "о возможных угрозах для ряда белорусских активистов", а также после гибели Шишова, добавили в Офисе президента.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.  

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

По словам политической беженки из Минска Оксаны Букиной, Шишов 8 августа планировал в Киеве масштабную акцию к первой годовщине с начала столкновений в Беларуси после президентских выборов.

Теги: МВД, СБУ, смерть, самоубийство, правоохранители, Владимир Зеленский, активист, президент, Офис президента Украины, Виталий Шишов
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