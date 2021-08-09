В МИД Украины предупредили Беларусь о "последствиях" за любые формы поддержки российской агрессии

В МИД Украины предостерегли РФ от наступления на свободу и суверенитет Беларуси Фото: depositphotos.com

В то же время Украина предостерегает РФ от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.

"Поглощение Беларуси Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона, – отмечается в заявлении. – Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия".

В МИД заверили, что Украина "не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси".

"Все заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, вводящие в заблуждение белорусское общество", – добавили в министерстве.