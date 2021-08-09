"Побежал за Западом, плюнул на все". Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и поставках оружия в Беларусь

"Ладно, побежал за Западом [Зеленский], плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите? Ведь народы – это же соседи, это же родные люди", – сказал Лукашенко.

По его словам, в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь "перебрасывают взрывчатку и боеприпасы".

"Наш председатель комитета государственной безопасности очень четко сказал: "Мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", – отметил Лукашенко.