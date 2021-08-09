"Побежал за Западом, плюнул на все". Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и поставках оружия в Беларусь

"Ладно, побежал за Западом [Зеленский], плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите? Ведь народы – это же соседи, это же родные люди", – сказал Лукашенко.
По его словам, в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь "перебрасывают взрывчатку и боеприпасы".
"Наш председатель комитета государственной безопасности очень четко сказал: "Мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", – отметил Лукашенко.
Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.
С 26 мая – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.
В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия".
На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".