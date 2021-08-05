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Лукашенко разрешил лишать натурализованных белорусов гражданства за участие в "экстремистской" деятельности

Лукашенко подписал указ о внесении изменений в закон "О гражданстве Республики Беларусь"
Лукашенко подписал указ о внесении изменений в закон "О гражданстве Республики Беларусь"
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, подписал указ №302 о внесении изменений в закон "О гражданстве Республики Беларусь". Об этом 5 августа сообщается на сайте президента.

В частности, согласно документу, разрешается лишать гражданства натурализованных белорусов за участие в протестах.

"Дополнительно закрепляется порядок внесения Президенту материалов об утрате белорусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным Законом", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них и центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд исковое заявление о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

Ряд СМИ власти Беларуси внесли в список "экстремистских".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, гражданство, митинг, указ, акции протеста, протесты в Беларуси
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