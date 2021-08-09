Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?

"Человек, который называет себя президентом Республики Беларусь, я имею в виду Александра Лукашенко, провел сегодня в Минске огромную пресс-конференцию, на которой, конечно же, не обошлось без меня. Без его слов обо мне.

Началось все с вопроса украинского журналиста Макса Назарова, который спросил у Александра Лукашенко о вагнеровцах. Послушайте, что ответил Александр Григорьевич.

Макс Назаров: Никто до сих пор не знает деталей [о спецоперации по вагнеровцам]. Возможно, кроме Дмитрия Гордона и [главного расследователя группы Bellingcat] Христо Грозева. Но все же. Александр Лукашенко: Ну Гордон вам что угодно тут наговорит. Он уже против [президента Украины Владимира] Зеленского? Макс Назаров: Дмитрий Ильич? Александр Лукашенко: Да! Макс Назаров: Ни в коем случае... В смысле мы не против Зеленского, это же наш президент. Александр Лукашенко: Ты говоришь, что Гордон нагнетает. Он что, против Зеленского? Макс Назаров: Нет, Дмитрий Ильич изначально проявил интерес, говорил об этом у себя в YouTube и привлекал к вагнеровцам интерес. Сейчас ситуация затихла. Александр Лукашенко: Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор. Вот как Юра (предположительно, обращается к предпринимателю Юрию Воскресенскому, который присутствовал в зале. Воскресенский был активистом штаба оппозиционного политика Виктора Бабарико, который планировал баллотироваться на пост президента Беларуси, но перед выборами был арестован. Воскресенский тоже находился под арестом, но после освобождения начал сотрудничать с властями. – "ГОРДОН")... Сколько ты был там? Две недели? Юрий Воскресенский: Два месяца. Макс Назаров: Зачем? Александр Лукашенко: У нас есть свободные места. Макс Назаров: За что? Александр Лукашенко: Как, за что? За болтовню. Привозите к нам. Макс Назаров: Дмитрий Ильич уже приезжал к вам лично [на интервью в 2020 году]. Александр Лукашенко: С удовольствием добавим. Макс Назаров: А вы обижены, кстати, на Гордона? Александр Лукашенко: На обиженных воду возят. Я не могу обижаться. Но то, что он мерзавец, – это факт.

Ну вот как здесь не вспомнить заклятого друга Александра Лукашенко [президента РФ] Владимира Путина и его знаменитую фразу: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к Александру Григорьевичу Лукашенко. Хотел бы напомнить ему обстоятельства нашей беседы.

Александр Григорьевич, я приехал к вам перед президентскими выборами в Беларуси, чтобы сделать большое интервью, которое в YouTube посмотрело более 5 млн человек. Я приехал к вам как к лидеру Беларуси, который на тот момент 26 лет был у власти, к человеку, который был очень популярен в Украине. Вы были таким стояковым мужиком, который противостоял Путину, вы не давали себя и Беларусь в обиду, и это нравилось украинцам. Вы сказали (о чем мне рассказал [и.о. президента Украины в 2014 году] Александр Турчинов), что если россияне захотят через территорию Беларуси прийти в Украину, то вы не дадите этого сделать или, если вдруг не получится, предупредите об этом заблаговременно.

Естественно, вы вызывали у меня неподдельный, живой интерес. Естественно, интервью с вами я очень хотел сделать много лет, и когда эта возможность предоставилась, я приехал в Минск и мы сделали с вами интервью. Я всегда говорю то, что думаю. Я всегда говорю чесно. Мне это интервью очень понравилось – вы харизматичный, интересный человек. Я не мог тогда даже предположить, что пройдет несколько дней, и вы, не выиграв эти президентские выборы, решите узурпировать власть. Более того, решите варварски бороться с собственным народом.

Вы прекрасно меня принимали. По-царски. Вы давали изумительно острые ответы на нестандартные вопросы. Вы были обаятельны и харизматичны. Я больше скажу, вы мне понравились. Но когда после выборов, проигранных вами с треском, вы начали творить с собственным народом невесть что, во мне вскипело возмущение. Не может человек, который называет себя отцом нации, так издеваться над собственным народом, над простыми людьми, которые просто не хотели, чтобы вы больше были президентом. Невозможно было смотреть эти издевательства! Мы же видели видео из Минска, из других городов. Мы видели, как хватают, без суди и следствие, озверевшие омоновцы людей, как они издеваются над ними, как они избивают их, насилуют...

Я не предполагал, что вы продержитесь год. А вы продержались этот год. Это удивительная история. Я думал, что вас сметут, снесут. Но, к сожалению, белорусы оказались не такими решительными, как украинцы. Белорусы на протестах становились на лавочках, снимая обувь. Отличительная черта замечательной белорусской нации, которой, к сожалению, не повезло с лидером.

Я надеюсь, что вы еще недолго будет президентом Беларуси. Я надеюсь, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует избавление от вас, от вашего деспотизма. Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде, потому что не может в XXI веке лидер нации, лидер государства вытворять такое с собственными людьми.

Я прослушал вашу речь. Конечно, мне понравилось, что вы вспомнили меня, назвали мерзавцем. Услышать такое слово из уст человека нелегитимного со всех сторон, попадающего под санкции ведущих западных стран и ненавидимого собственным народом, очень почетно.

Знаете, я помню, как мы с вами прощались. Напоследок вы подарили мне прекрасную белорусскую зубровку, водку, конфеты... Конфеты я съел, признаюсь чесно. Зубровку и водку выпил, но у меня остался подаренный вами президентский "Белорусский бальзам". Поскольку ваши слова, что я – мерзавец, были мне как бальзам на душу, я выпью "Белорусского бальзама". Я хочу выпить за то, чтобы прекрасный народ братской Беларуси поскорее стал по-настоящему свободным, чтобы к власти пришли люди, которые будут любить свой народ. Белорусы, за вас!

Ну и в заключение. Конечно же, это неслучайно, что я обращаюсь к вам, Александр Григорьевич, в футболке такого [бело-красного] цвета. Ну и чтобы подсластить мою жизнь после стакана "Белорусского бальзама", я сейчас съем замечательный зефир "Гордон", который я выпускаю. И, конечно же, цвета упаковки этого зефира тоже символичны.

Тик-так, тик-так. Слышите, часики тикают? Ваши, Александр Григорьевич, часики".

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