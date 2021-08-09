В случае антиукраинских шагов Лукашенко получит немедленный и мощный ответ – Офис президента Украины

Его комментарии последовали вслед за заявлениями Лукашенко на сегодняшней пресс-конференции, в ходе которой он упоминал Украину в негативном контексте и угрожал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в течение суток "поставить на колени" Украину.
"Зеленский подчеркивает, что Украина остается верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а вот в политические процессы других государств, в частности и Беларуси, не будет вмешиваться. Также надеемся, что не будет недружественных шагов относительно Украины и от самого Александра Лукашенко. Если же будут – это получит немедленный и мощный ответ и нашей страны, и международного сообщества", – объяснил Никифоров.
Он также опроверг заявления Лукашенко о подготовке Украиной неких боевиков.
Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.
С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.
В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия".
На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".