В случае антиукраинских шагов Лукашенко получит немедленный и мощный ответ – Офис президента Украины

Его комментарии последовали вслед за заявлениями Лукашенко на сегодняшней пресс-конференции, в ходе которой он упоминал Украину в негативном контексте и угрожал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в течение суток "поставить на колени" Украину.

"Зеленский подчеркивает, что Украина остается верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а вот в политические процессы других государств, в частности и Беларуси, не будет вмешиваться. Также надеемся, что не будет недружественных шагов относительно Украины и от самого Александра Лукашенко. Если же будут – это получит немедленный и мощный ответ и нашей страны, и международного сообщества", – объяснил Никифоров.

Он также опроверг заявления Лукашенко о подготовке Украиной неких боевиков.