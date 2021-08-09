Лукашенко: Мы включили Тимановскую в состав олимпийской команды, даже зная ее бэчэбэшное прошлое. МОК рекомендовал

"[У нее] З6-е место в своей дисциплине. 36-е! Вот больше не надо ни о чем говорить… И даже зная ее бэчэбэшное прошлое, мы включили ее в состав олимпийской команды. Знали ее результат. А знаете, почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семеро таких по их требованию включили – таких, которых вообще не видно там было, их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают?" – сказал Лукашенко.
По его словам, в декабре 2020 года Тимановской назначили президентскую стипендию в размере 3000 белорусских рублей (около 32 тыс. грн).
По мнению Лукашенко, решения спортсменки не были самостоятельными.
"Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Она из Японии, из Токио, связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: "Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, – это сотрудники КГБ". Хотя ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем этого", – утверждает Лукашенко.
Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.
Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.
Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.
Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. На следующий день Зданевич на автомобиле уехал в Польшу.
Тимановская продолжит карьеру в Польше.
После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды "Витязь", активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.