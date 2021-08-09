Лукашенко: Мы включили Тимановскую в состав олимпийской команды, даже зная ее бэчэбэшное прошлое. МОК рекомендовал

Лукашенко: Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли Фото: president.gov.by

"[У нее] З6-е место в своей дисциплине. 36-е! Вот больше не надо ни о чем говорить… И даже зная ее бэчэбэшное прошлое, мы включили ее в состав олимпийской команды. Знали ее результат. А знаете, почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семеро таких по их требованию включили – таких, которых вообще не видно там было, их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают?" – сказал Лукашенко.

По его словам, в декабре 2020 года Тимановской назначили президентскую стипендию в размере 3000 белорусских рублей (около 32 тыс. грн).

По мнению Лукашенко, решения спортсменки не были самостоятельными.

"Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Она из Японии, из Токио, связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: "Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, – это сотрудники КГБ". Хотя ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем этого", – утверждает Лукашенко.