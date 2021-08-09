Белорусская спортсменка Тимановская, получившая убежище в Польше, заявила, что не уверена в своей безопасности

По словам спортсменки, она не уверена, что в Польше ей безопасно выходить на улицу.
При этом Тимановская упомянула найденного мертвым в Киеве 3 августа белорусского оппозиционера, главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.
Легкоатлетка рассказала, что хочет продолжать заниматься спортом, "чтобы поддержать людей в своей стране", в том числе журналистов, спортсменов и политзаключенных.
Тимановская анонсировала свое участие в марафоне, который пройдет "в Польше и других местах" по случаю годовщины проведения в Беларуси выборов президента, после которых в стране начался политический кризис, связанный с вероятными фальсификациями результатов волеизъявления.
Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.
Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.
Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.
Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. На следующий день Зданевич на автомобиле уехал в Польшу.
После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды "Витязь", активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.