Белорусская спортсменка Тимановская, получившая убежище в Польше, заявила, что не уверена в своей безопасности

По словам спортсменки, она не уверена, что в Польше ей безопасно выходить на улицу.

При этом Тимановская упомянула найденного мертвым в Киеве 3 августа белорусского оппозиционера, главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Легкоатлетка рассказала, что хочет продолжать заниматься спортом, "чтобы поддержать людей в своей стране", в том числе журналистов, спортсменов и политзаключенных.

Тимановская анонсировала свое участие в марафоне, который пройдет "в Польше и других местах" по случаю годовщины проведения в Беларуси выборов президента, после которых в стране начался политический кризис, связанный с вероятными фальсификациями результатов волеизъявления.