ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Лукашенко пояснил, почему отдал вагнеровцев России

Вагнеровцев задержали, поскольку они вели себя "внаглую" и "не прятались", отметил Лукашенко
Вагнеровцев задержали, поскольку они вели себя "внаглую" и "не прятались", отметил Лукашенко
Фото: president.gov.by

Наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которых задержали в Беларуси в июле прошлого года, попросили их отправить в Россию. Об этом 9 августа в ходе большой пресс-конференции, которую в YouTube транслировало РБК, заявил Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

"Украинцы начали требовать выдать их. Россияне звонят – ни в коем случае, там российские граждане. Там, по-моему, трое было украинцев, а остальные россияне... Я, по-моему, принял мудрое решение: я поручил Генеральной прокуратуре пригласить для переговоров генпрокуроров из России и Украины, и сядьте втроем, и определитесь, как поступить", – рассказал Лукашенко.

По его ловам, "никто не приехал".

"Тогда я пригласил своего старшего сына [Виктора], он был помощником по нацбезопасности. Говорю: "Задай им от моего имени один вопрос: "Вы куда хотите убыть?" Все сказали: "Только в Россию", – отметил Лукашенко.

По его версии, вагнеровцев к границе с РФ отвез сын Виктор, где наемников встретили россияне.

Он подчеркнул, что о вагнеровцах в КГБ сообщил белорус, который увидел подозрительных мужчин. Их "взяли на контроль", а вскоре задержали по приказу Лукашенко, поскольку они вели себя "внаглую" и "не прятались".

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главы государства Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, КГБ, боевики, наемники, спецслужбы, Вагнер, задержание, спецоперация, пресс-конференция, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах
Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах
"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед
"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед
"Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи". Лобода рассказала, где будет учиться ее старшая дочь
"Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи". Лобода рассказала, где будет учиться ее старшая дочь
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS