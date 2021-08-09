Лукашенко пояснил, почему отдал вагнеровцев России

Вагнеровцев задержали, поскольку они вели себя "внаглую" и "не прятались", отметил Лукашенко Фото: president.gov.by

"Украинцы начали требовать выдать их. Россияне звонят – ни в коем случае, там российские граждане. Там, по-моему, трое было украинцев, а остальные россияне... Я, по-моему, принял мудрое решение: я поручил Генеральной прокуратуре пригласить для переговоров генпрокуроров из России и Украины, и сядьте втроем, и определитесь, как поступить", – рассказал Лукашенко.

По его ловам, "никто не приехал".

"Тогда я пригласил своего старшего сына [Виктора], он был помощником по нацбезопасности. Говорю: "Задай им от моего имени один вопрос: "Вы куда хотите убыть?" Все сказали: "Только в Россию", – отметил Лукашенко.

По его версии, вагнеровцев к границе с РФ отвез сын Виктор, где наемников встретили россияне.

Он подчеркнул, что о вагнеровцах в КГБ сообщил белорус, который увидел подозрительных мужчин. Их "взяли на контроль", а вскоре задержали по приказу Лукашенко, поскольку они вели себя "внаглую" и "не прятались".