Грозев сообщил, когда выйдет фильм Bellingcat о вагнеровцах

"Завтра фильма точно не будет. Завтра имеем важное дело в Берлине, которое освещаем. Но будет вскоре", – сказал он.

Выход расследования переносили несколько раз, последний раз Грозев говорил 2 мая, что это произойдет "в ближайшие недели", до встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Эта встреча пока так и не состоялась, а ее возможную дату официально не озвучивали ни в Киеве, ни в Москве. В июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что стороны только пытаются согласовать повестку дня саммита.