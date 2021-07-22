Суд обязал ГБР открыть производство против Зеленского по делу о госизмене – "Демсокира"

Заявление в ГБР активисты "Демсокири" и "Руху опору капітуляції" подали 6 июля. Активисты считают, что президент сорвал спецоперацию по задержанию вагнеровцев и тем самым совершил государственную измену. Они отмечали, что, если производство не будет зарегистрировано, они подадут в суд.
Решение принял Шевченковский суд Киева, обжалованию оно не подлежит. Представитель ГБР, по словам Гудименко, на заседание не явился.
Заявление, кроме Гудименко, подписали экс-нардепы Андрей Тетерук и Игорь Лапин. Тетерук также опубликовал фото решения суда.
29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.
Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.
В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.
24 июня Зеленский заявил, что в ситуации с вагнеровцами "Украину не дали втянуть" в операцию других стран. Он также сравнил спецоперацию по наемникам с посадкой самолета с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске.