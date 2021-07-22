Суд обязал ГБР открыть производство против Зеленского по делу о госизмене – "Демсокира"

Активисты считают, что заявления Зеленского равносильны признанию в срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и государственной измене Фото: EPA

Заявление в ГБР активисты "Демсокири" и "Руху опору капітуляції" подали 6 июля. Активисты считают, что президент сорвал спецоперацию по задержанию вагнеровцев и тем самым совершил государственную измену. Они отмечали, что, если производство не будет зарегистрировано, они подадут в суд.

Решение принял Шевченковский суд Киева, обжалованию оно не подлежит. Представитель ГБР, по словам Гудименко, на заседание не явился.

Заявление, кроме Гудименко, подписали экс-нардепы Андрей Тетерук и Игорь Лапин. Тетерук также опубликовал фото решения суда.