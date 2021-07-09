ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Это же не "стадион, так стадион". Глава ВСК по вагнеровцам заявила, что вызвать Зеленского на комиссию не могут – у него неприкосновенность

"Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента", заявили в ВСК Верховной Рады
"Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента", – заявили в ВСК Верховной Рады
Фото: EPA

На заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины не смогут пригласить президента Владимира Зеленского, поскольку он является неприкосновенным лицом. Об этом заявила в комментарии "Цензор.нет" глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Верховная Рада 19 мая создала ВСК по вопросам возможных преступлений представителей государственной власти, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. 

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее, которое пройдет 16 июля в закрытом формате, хотят пригласить пятого президента Украины Петра Порошенко. Порошенко заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК "Вагнер", но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет Зеленский. 

"Порошенко заявил, что придет, если на комиссии даст показания и Зеленский. Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента. Он является неприкосновенным лицом. Здесь дело не в фамилиях. Если бы президентом сейчас был Петр Алексеевич, мы тоже не могли бы его вызвать на ВСК. Простите, это же не "стадион, так стадион", не дебаты", – заявила Безуглая.

Она также пояснила, что комиссия хочет рассмотреть историю со спецоперацией хронологически, начиная с 2018 года, и прежде, чем дойти до возможного срыва, сначала надо установить, "такая операция вообще имела ли место, когда и при каких условиях".

Безуглая заявила, что если Порошенко придет и подтвердит под протокол, что эта операция была, что он ее инициировал, и поделится деталями, это уже станет отправной точкой для расследования. Если не придет, это будет означать отсрочку.

Нардеп также рассказала, что она предложила членам ВСК проводить все заседания "максимально открытыми" до момента, когда комиссия получит первые документы, которые являются секретными или совершенно секретными. Затем заседания будут закрыты. После их завершения ВСК установит, подпадает ли рассматриваемая информация под действие закона "О государственной тайне". Если нет, она будет опубликована.

Безуглая отметила, что в комиссии была дискуссия, как оформить приглашение Порошенко (оно ему еще не отправлено) – указать открытый или закрытый формат заседания, или предложить ему выбор.

"Члены ВСК решили выбрать закрытый, чтобы избежать политизации процесса, а то, что из предоставленной информации не будет гостайной, обнародовать", – сказала глава комиссии.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Порошенко в конце 2020 года заявлял в эфире "5 канала", что в 2018 году, когда был президентом, лично санкционировал операцию по вагнеровцам.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, неприкосновенность, расследование, Владимир Зеленский, гостайна, временная следственная комиссия, Вагнер, спецоперация, президент, Марьяна Безуглая, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
Мэнсон добровольно сдался полиции
Мэнсон добровольно сдался полиции
"Посмешище безвкусное!", "Маразм крепчает", "Не позорьте страну". Телеведущая из РФ показала в Каннах огромный кокошник из волос
"Посмешище безвкусное!", "Маразм крепчает", "Не позорьте страну". Телеведущая из РФ показала в Каннах огромный кокошник из волос
В Киеве стартует международный фестиваль, посвященный оперной диве Евгении Мирошниченко. Вход свободный
В Киеве стартует международный фестиваль, посвященный оперной диве Евгении Мирошниченко. Вход свободный
"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями
"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Глаз не отвести!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак вернулась в Украину
"Глаз не отвести!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак вернулась в Украину
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS