"Это же не "стадион, так стадион". Глава ВСК по вагнеровцам заявила, что вызвать Зеленского на комиссию не могут – у него неприкосновенность

Верховная Рада 19 мая создала ВСК по вопросам возможных преступлений представителей государственной власти, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев.

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее, которое пройдет 16 июля в закрытом формате, хотят пригласить пятого президента Украины Петра Порошенко. Порошенко заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК "Вагнер", но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет Зеленский.

"Порошенко заявил, что придет, если на комиссии даст показания и Зеленский. Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента. Он является неприкосновенным лицом. Здесь дело не в фамилиях. Если бы президентом сейчас был Петр Алексеевич, мы тоже не могли бы его вызвать на ВСК. Простите, это же не "стадион, так стадион", не дебаты", – заявила Безуглая.

Она также пояснила, что комиссия хочет рассмотреть историю со спецоперацией хронологически, начиная с 2018 года, и прежде, чем дойти до возможного срыва, сначала надо установить, "такая операция вообще имела ли место, когда и при каких условиях".

Безуглая заявила, что если Порошенко придет и подтвердит под протокол, что эта операция была, что он ее инициировал, и поделится деталями, это уже станет отправной точкой для расследования. Если не придет, это будет означать отсрочку.

Нардеп также рассказала, что она предложила членам ВСК проводить все заседания "максимально открытыми" до момента, когда комиссия получит первые документы, которые являются секретными или совершенно секретными. Затем заседания будут закрыты. После их завершения ВСК установит, подпадает ли рассматриваемая информация под действие закона "О государственной тайне". Если нет, она будет опубликована.

Безуглая отметила, что в комиссии была дискуссия, как оформить приглашение Порошенко (оно ему еще не отправлено) – указать открытый или закрытый формат заседания, или предложить ему выбор.

"Члены ВСК решили выбрать закрытый, чтобы избежать политизации процесса, а то, что из предоставленной информации не будет гостайной, обнародовать", – сказала глава комиссии.