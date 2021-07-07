Порошенко заявил, что может посетить заседание ВСК по вагнеровцам, но вместе с Зеленским

Порошенко: Так же, как я – пятый президент – согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал Фото: Петро Порошенко / Facebook

Это, по его словам, будет возможно, когда вопрос вагнеровцев будет официально включен в предмет деятельности ВСК, пишет сайт "Европейской солидарности".

"Мы не принимаем участия в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами – "Слуга народа" и ОПЗЖ. Они имеют в своем распоряжении правоохранительные органы. На сегодняшний день позиция правоохранительных органов была высказана – ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора вагнеровцами заниматься не будет, потому что им это не нужно. Мы выдвинули предложение – или создайте отдельную следственную комиссию, или включите в предмет ведения существующей следственной комиссии дело вагнеровцев. Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания – в том числе и совершенно секретные – от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху", – сказал Порошенко.

Пятый президент заявил, что его участие в заседании ВСК будет более эффективным, если одновременно туда прибудет действующий глава государства Владимир Зеленский.

"Особенно это становится актуальным после интервью Зеленского. Так же, как я – пятый президент – согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и [президента РФ Владимира] Путина и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседания комиссии", – добавил Порошенко.

Верховная Рада 19 мая создала ВСК по вопросам возможных преступлений представителей государственной власти, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев.

Первое заседание ВСК провела 6 июля, Порошенко пригласили на следующее, – которое пройдет 16 июля в закрытом формате.