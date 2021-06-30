Оппозиционные фракции пригрозили выйти из ВСК по вагнеровцам, если власть будет "манипулировать"

Представители оппозиции согласились войти в следственную комиссию Рады только при условии, что первым она рассмотрит вопрос вагнеровцев Фото: depositphotos.com

По мнению нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, на Банковой сейчас "реальная паника" после заявлений президента Украины Владимира Зеленского об отказе Украины от участия в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Арьев, а также представитель "Голоса" Роман Костенко и Сергей Евтушок из "Батьківщини" отметили, что работа парламентской временной следственной комиссии сейчас актуальна как никогда.

"Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос вагнеровцев на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно по вопросу расследования ситуации с вагнеровцами. И с таким условием представители "Голоса", "Батьківщини" и "Европейской солидарности" заходят и участвуют в работе этой комиссии", – рассказал Арьев.

По словам нардепа, сейчас эти договоренности могут быть сорваны. В этом случае фракции намерены отозвать свои кандидатуры на членство в этой комиссии.

Верховная Рада на заседании 19 мая не поддержала создание временной следственной комиссии по вагнеровцам. В то же время была создана более широкая комиссия – "по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины".