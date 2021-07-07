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ВСК, которая будет рассматривать дело вагнеровцев, провела первое заседание. На следующее пригласили Порошенко

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Порошенко говорил, что лично санкционировал спецоперацию по вагнеровцам
Порошенко говорил, что лично санкционировал спецоперацию по вагнеровцам
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Временная следственная комиссия по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины, 6 июля провела первое заседание.

Трансляция велась на Facebook-странице комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. 

В составе комиссии 11 человек, ее глава, согласно постановлению о ВСК, – нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. 

Комиссия, кроме прочего, рассматривает так называемое дело вагнеровцев.  

На первом заседании решили пригласить пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Оно пройдет 16 июля в закрытом формате. 

Рада создала эту так называемую широкую ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. 

https://www.facebook.com/komnbor/videos/564082557951946/

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Порошенко в конце 2020 года заявлял в эфире "5 канала", что лично санкционировал операцию по вагнеровцам.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, временная следственная комиссия, Вагнер, Марьяна Безуглая, заседание
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