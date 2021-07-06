Активисты принесли в ГБР заявление о госизмене Зеленского в деле вагнеровцев

По данным издания, на акции было около сотни человек. Вход в здание охраняла полиция.
В числе организаторов акции – движение "Рух опору капітуляції" и партия "Демократична сокира". В июне они уже проводили акцию с требованием отставки Зеленского из-за его заявлений по вагнеровцам.
"Наше заявление приняли и зарегистрировали. На руки мы получили копии всех документов. Это означает, что процесс пошел", – сообщили в "Демократичній сокирі".
"Рух опору капітуляції" пообещал, что если производство не будет зарегистрировано, активисты подадут в суд.
29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.
Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.
В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.
24 июня Зеленский заявил, что в ситуации с вагнеровцами "Украину не дали втянуть" в операцию других стран. Он также сравнил спецоперации по наемникам с посадкой самолета с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске.