Активисты принесли в ГБР заявление о госизмене Зеленского в деле вагнеровцев

Активисты считают, что президент сорвал спецоперацию по задержанию вагнеровцев и тем самым совершил государственную измену Фото: Демократична Сокира

По данным издания, на акции было около сотни человек. Вход в здание охраняла полиция.

В числе организаторов акции – движение "Рух опору капітуляції" и партия "Демократична сокира". В июне они уже проводили акцию с требованием отставки Зеленского из-за его заявлений по вагнеровцам.

"Наше заявление приняли и зарегистрировали. На руки мы получили копии всех документов. Это означает, что процесс пошел", – сообщили в "Демократичній сокирі".

"Рух опору капітуляції" пообещал, что если производство не будет зарегистрировано, активисты подадут в суд.