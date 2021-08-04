Шеф-редактор The Insider Доброхотов: Расследование Bellingcat о вагнеровцах выйдет. Но журналисты хотят получить позицию президента Украины

Доброхотов: Нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали. Это очень серьезное обвинение Фото: Роман Доброхотов / Facebook

Он также опроверг слухи о том, что Офис президента давил на расследователя Bellingcat Христо Грозева.

"Расследование, конечно, выйдет. И все эти истории о том, что [глава Офиса президента Андрей] Ермак уговорил ЦРУ повлиять на Bellingcat, – полная чушь. Ни Ермак, ни ЦРУ, ни MI6 не могут повлиять на журналистов Bellingcat. Что затягивает этот процесс – журналисты хотят, чтобы расследование было максимально объективным, чтобы в нем была позиция президента Украины и его офиса, чтобы она была артикулирована не заочно, чтобы был нормальный диалог", – рассказал Доброхотов.

По его словам, сейчас шансы на такой диалог есть. Процесс "затягивается из-за организационных моментов", но журналисты рассчитывают, что общение все же состоится.

Доброхотов сообщил, что сейчас у расследователей есть две трактовки событий, связанных с делом вагнеровцев.

"Есть моменты, которые нам самим не до конца понятны. Я вижу два варианта интерпретации событий. Один был бы очень неприятен действующей власти, второй – не так неприятен. У нас нет железных аргументов в пользу одной из теорий. И у нас есть ощущение, что [президент Украины Владимир] Зеленский готов донести нам свою информацию. Но нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали. Это очень серьезное обвинение", – отметил Доброхотов.

Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах переносили несколько раз. 6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали начальник ГУР Кирилл Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.