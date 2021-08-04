ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шеф-редактор The Insider Доброхотов: Расследование Bellingcat о вагнеровцах выйдет. Но журналисты хотят получить позицию президента Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Доброхотов: Нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали. Это очень серьезное обвинение
Доброхотов: Нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали. Это очень серьезное обвинение
Фото: Роман Доброхотов / Facebook

Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, который помогал Bellingcat проводить расследование по делу наемников ЧВК "Вагнер", заявил, что анонсированный еще зимой материал точно выйдет. Об этом шла речь в его интервью "Бабелю".

Он также опроверг слухи о том, что Офис президента давил на расследователя Bellingcat Христо Грозева.

"Расследование, конечно, выйдет. И все эти истории о том, что [глава Офиса президента Андрей] Ермак уговорил ЦРУ повлиять на Bellingcat, – полная чушь. Ни Ермак, ни ЦРУ, ни MI6 не могут повлиять на журналистов Bellingcat. Что затягивает этот процесс – журналисты хотят, чтобы расследование было максимально объективным, чтобы в нем была позиция президента Украины и его офиса, чтобы она была артикулирована не заочно, чтобы был нормальный диалог", – рассказал Доброхотов.

По его словам, сейчас шансы на такой диалог есть. Процесс "затягивается из-за организационных моментов", но журналисты рассчитывают, что общение все же состоится.

Доброхотов сообщил, что сейчас у расследователей есть две трактовки событий, связанных с делом вагнеровцев.

"Есть моменты, которые нам самим не до конца понятны. Я вижу два варианта интерпретации событий. Один был бы очень неприятен действующей власти, второй – не так неприятен. У нас нет железных аргументов в пользу одной из теорий. И у нас есть ощущение, что [президент Украины Владимир] Зеленский готов донести нам свою информацию. Но нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали. Это очень серьезное обвинение", – отметил Доброхотов.

Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах переносили несколько раз. 6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали начальник ГУР Кирилл Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

Теги: наемники, расследование, Владимир Зеленский, журналисты, Вагнер, спецоперация, Bellingcat, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Христо Грозев, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рианна стала миллиардершей и самой богатой певицей в мире
Рианна стала миллиардершей и самой богатой певицей в мире
  "На вас можно смотреть вечно!" Клип Monatik вошел в тренды YouTube, его просмотрели больше 5,4 млн раз
  "На вас можно смотреть вечно!" Клип Monatik вошел в тренды YouTube, его просмотрели больше 5,4 млн раз
"Он чуть моложе тебя". Галкин подарил Пугачевой старый "Запорожец". Видео
"Он чуть моложе тебя". Галкин подарил Пугачевой старый "Запорожец". Видео
Окурки через окно, "Молодая волчица" из авто, хамы-водители. alyona alyona составила топ-10 того, что ее бесит
Окурки через окно, "Молодая волчица" из авто, хамы-водители. alyona alyona составила топ-10 того, что ее бесит
  Шарлотка традиционная. Рецепт
  Шарлотка традиционная. Рецепт
"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса
"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса
4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", "Такой красивый цвет платья". Внучка Ротару восхитила новым образом
"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", "Такой красивый цвет платья". Внучка Ротару восхитила новым образом
Каменских показала редкое фото со свекровью
Каменских показала редкое фото со свекровью
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием
Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием
Топ-5 трогательных фото знаменитостей, которые кормят детей грудью
Топ-5 трогательных фото знаменитостей, которые кормят детей грудью
"Мега ноги", "Какая шикарная фигурка". Никитюк сфотографировалась в бикини на водном скутере
"Мега ноги", "Какая шикарная фигурка". Никитюк сфотографировалась в бикини на водном скутере
Брежнева показала новые фото своих дочерей
Брежнева показала новые фото своих дочерей
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
"Жанна красивше и красивше, вот что значит разбираться в мужчинах". Бадоева показала идеально стройные ноги
"Жанна красивше и красивше, вот что значит разбираться в мужчинах". Бадоева показала идеально стройные ноги
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS