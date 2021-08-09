"Украина борется с боевиками, а не тренирует их". Спикер Зеленского прокомментировал заявления Лукашенко

"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными. Зачем белорусский лидер, если мы можем так говорить, это делает, неизвестно", – сказал он.

Спикер Зеленского предположил, что действия Лукашенко направлены на то, чтобы "отвлечь внимание общества от драматических событий в самой Беларуси, которые, кстати, начались ровно год назад".

"И Украина, и все демократические государства имеют сомнения относительно юридического статуса самого Александра Лукашенко. Кризис, который начался в Беларуси после президентских выборов, можно было бы решить демократическим путем, но Александру Лукашенко не хватило смелости на него пойти", – подчеркнул Никифоров.