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"Украина борется с боевиками, а не тренирует их". Спикер Зеленского прокомментировал заявления Лукашенко

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У Лукашенко (на фото) "не хватило смелости" решить кризис демократическим путем, считает Никифоров
У Лукашенко (на фото) "не хватило смелости" решить кризис демократическим путем, считает Никифоров
Фото: ЕРА

Заявления Александра Лукашенко о якобы подготовке в Украине боевиков президент Украины Владимир Зеленский считает безосновательными. Об этом 9 августа сообщил в эфире телеканала "Украина 24" спикер главы Украинского государства Сергей Никифоров.

"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными. Зачем белорусский лидер, если мы можем так говорить, это делает, неизвестно", – сказал он.

Спикер Зеленского предположил, что действия Лукашенко направлены на то, чтобы "отвлечь внимание общества от драматических событий в самой Беларуси, которые, кстати, начались ровно год назад".

"И Украина, и все демократические государства имеют сомнения относительно юридического статуса самого Александра Лукашенко. Кризис, который начался в Беларуси после президентских выборов, можно было бы решить демократическим путем, но Александру Лукашенко не хватило смелости на него пойти", – подчеркнул Никифоров.

Контекст:

Сегодня называющий себя президентом Беларуси Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и поставках оружия в Беларусь. "Ладно, побежал за Западом, плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите? Ведь народы – это же соседи, это же родные люди", – процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия".

На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, боевики, политика, Владимир Зеленский, президент, спикер, Сергей Никифоров
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