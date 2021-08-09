Лукашенко заявил, что вместе с Путиным мог бы Украину "поставить на колени" в течение суток

"Если бы мы хотели вас [Украину] поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом [РФ Владимиром] Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы и завтра на вилах бы повыносили и [президента Украины Владимира] Зеленского, и всех остальных", – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Он добавил, что 35% топлива в Украину поставляет Беларусь, а 35–40% – Россия.