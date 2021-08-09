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Лукашенко заявил, что вместе с Путиным мог бы Украину "поставить на колени" в течение суток

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Лукашенко отметил, что 35% топлива в Украину поставляет Беларусь
Лукашенко отметил, что 35% топлива в Украину поставляет Беларусь
Фото: president.gov.by

Беларусь не планирует вводить санкции против Украины. Об этом 9 августа в ходе большой пресс-конференции, которую в YouTube транслировал РБК, заявил Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси.

"Если бы мы хотели вас [Украину] поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом [РФ Владимиром] Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы и завтра на вилах бы повыносили и [президента Украины Владимира] Зеленского, и всех остальных", – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Он добавил, что 35% топлива в Украину поставляет Беларусь, а 3540% – Россия.

Контекст:

Отношения Киева и Минска испортились после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Украина, как и ряд других стран, не признала Лукашенко легитимным главой республики, а также осудила насилие против участников протестов в республике. В ноябре Украина присоединилась к санкциям ЕС против властей Беларуси.

12 августа прошлого года Офис генерального прокурора Украины обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче задержанных под Минском 28 представителей частной военной компании "Вагнер" (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Однако 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Из-за этого решения Министерство иностранных дел Украины 17 августа впервые в истории отношений с Беларусью вызвало для консультаций в Киев посла в Минске Игоря Кизима.

26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а 28 мая запретила белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.  

Решение было принято в связи с ситуацией, сложившейся 23 мая во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины – Вильнюс, и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров. После принудительной посадки самолета в аэропорту Минска (якобы из-за минирования) белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

В конце мая, по информации экспертов, Беларусь приостановила поставки бензина марки А-95 в Украину. Позже СМИ сообщали, что Беларусь продолжит поставки топлива в Украину.  

26 мая Совет министров Беларуси принял постановление №292 о лицензировании ряда украинских товаров "в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли", его текст цитирует портал TUT.BY. Так, с 6 июня на шесть месяцев вводятся разовые лицензии на ввоз из Украины шоколада, кондитерских изделий, соков, пива, ДСП и ДВП, туалетной бумаги, керамической плитки, ампул, стиральных машин и другой продукции.

В Украине действия правительства Беларуси назвали "необоснованными и дискриминационными". Заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка отметил в Facebook 28 мая, что "режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь".

2 июня Качка рассказал, что в Беларусь Украина экспортирует больше, чем импортирует из этой страны ($1,4 млрд против $1,1 млрд). "У нас есть два импортных товара из Беларуси, которые являются сырьевыми и важными для нашей промышленности – это топливо и удобрения, которых мы чуть более чем на 1 млрд импортируем", – подчеркивал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, бензин, Минск, Владимир Зеленский, торговля, президент, пресс-конференция
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