Лукашенко: Допрыгаетесь и я перейду границу Украины и у меня там будет 90%

К Лукашенко обратился украинский журналист Максим Назаров с телеканала "Наш". Он упомянул, что Лукашенко в Украине по опросам был самым популярным лидером иностранных государств. Подобный результат в этом году показал опрос Киевского международного института социологии – согласно нему Лукашенко доверяли 36% опрошенных.

"Вот вы допрыгаетесь до того, что я однажды рискну и переступлю границу без оружия и у меня будет не 40% [поддерживающих меня] украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем" – ответил ему Лукашенко.

Он добавил, что когда "придет в Украину", то возьмет журналиста в свою команду.

"Тебя я возьму в свою команду. Когда приду. Но [приду] не для того, чтобы поработить Украину, захватить и прочее. А для того, чтобы Украина была Украиной", – сказал он.