Лукашенко: Допрыгаетесь и я перейду границу Украины и у меня там будет 90%

К Лукашенко обратился украинский журналист Максим Назаров с телеканала "Наш". Он упомянул, что Лукашенко в Украине по опросам был самым популярным лидером иностранных государств. Подобный результат в этом году показал опрос Киевского международного института социологии – согласно нему Лукашенко доверяли 36% опрошенных.
"Вот вы допрыгаетесь до того, что я однажды рискну и переступлю границу без оружия и у меня будет не 40% [поддерживающих меня] украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем" – ответил ему Лукашенко.
Он добавил, что когда "придет в Украину", то возьмет журналиста в свою команду.
"Тебя я возьму в свою команду. Когда приду. Но [приду] не для того, чтобы поработить Украину, захватить и прочее. А для того, чтобы Украина была Украиной", – сказал он.
Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.
С 26 мая – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.
В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия".
На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".