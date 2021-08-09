"Ни один мускул бы не дрогнул бы". Лукашенко заявил, что был готов вывести армию против протестующих

Лукашенко (на фото) рассказал, что Путин предлагал ему помощь в борьбе с протестами Фото: EPA

Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин предлагал ему помощь в борьбе с протестами. В ответ Лукашенко сказал, что справится сам и попросил у РФ подготовить тысячу человек резерва. Также Лукашенко отметил, что у него в резерве была вся армия Беларуси.

"Я б не дрогнул. Ни один мускул бы не дрогнул ввести в действие армию, если б я видел, что они (участники протестов) перешли "красную черту", – заявил Лукашенко.