Лукашенко рассказал, когда признает Крым "российским"

"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", – сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что готов сделать это, даже "переступив Будапештскую декларацию".
"Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное. Они заявили: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу улететь. Безумцы! Еще в чем-то меня упрекают, когда я больше болел за Украину, чем за Беларусь, еще совсем недавно", – утверждает Лукашенко.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России.
Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.
Ряд стран ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая 2021 года по поручению Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.
Кабмин с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.