Лукашенко рассказал, когда признает Крым "российским"

Лукашенко: У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное Фото: president.gov.by

"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", – сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что готов сделать это, даже "переступив Будапештскую декларацию".

"Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное. Они заявили: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу улететь. Безумцы! Еще в чем-то меня упрекают, когда я больше болел за Украину, чем за Беларусь, еще совсем недавно", – утверждает Лукашенко.