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СБУ сообщила о подозрении переселенцу из Крыма, который помогал оккупантам проводить незаконный призыв в армию

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СБУ сообщила мужчине о подозрении
СБУ сообщила мужчине о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении мужчине, который, по данным следствия, помогал проводить незаконные призывные кампании в оккупированном Россией Крыму. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 2 августа.

"Злоумышленник использовал транспортные средства собственного частного предприятия. Перевозил призывников из военных комиссариатов различных районов полуострова до сборного распределительного пункта "Республики Крым" и железнодорожного вокзала в Симферополе", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время одной призывной кампании автомобили мужчины должны были осуществить 496 рейсов и перевезти 3200 человек. Совокупная стоимость услуг составляла более 1 млн российских рублей (368,9 тыс. грн).

Ему сообщили о подозрении при попытке въезда на материковую Украину. Он зарегистрирован как переселенец на территории Херсонской области.

"По данным следствия, делец на момент оккупации полуострова был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе Автономной Республики Крым. Занимался пассажирскими перевозками. После оккупации полуострова Российской Федерацией перерегистрировал предприятие в соответствии с законодательством РФ и продолжил деятельность. В 2016–2017 годах предприниматель заключил с "военным комиссариатом Республики Крым" контракт. В соответствии с соглашением, он обязывался предоставлять транспортные средства для перевозки призывников", – говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

"Это содействие незаконной деятельности "военного комиссариата Республики Крым" во время проведения незаконных призывных кампаний в Крыму. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет", – сообщили в СБУ.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Крым, призыв, подозрение
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