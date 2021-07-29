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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

С 2015 года Россия незаконно призвала в армию 30 тыс. крымчан – прокуратура АР Крым

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В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию
В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию
Фото: UKR Mission to UN / Twitter

Более 30 тыс. жителей оккупированного Россией Крыма были незаконно призваны в армию РФ с 2015 года. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Автономной Республики Крым.

Следствие установило, что гражданин России, занимая должность "военного комиссара Республики Крым", "осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, которая направлена на организацию и проведение незаконных принудительных призывных кампаний крымчан в ряды вооруженных сил государства-оккупанта". Подозреваемый координировал и организовывал проведение призывных кампаний крымчан на территории полуострова.

Фигуранту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

"Незаконные призывные кампании, которые государство-оккупант и его оккупационная администрация реализует на полуострове кроме того, что являются военным преступлением, также рассматриваются нами в контексте политики РФ, направленной на изменение демографического состава населения полуострова. Крымчан фактически заставляют покидать полуостров во избежание незаконного призыва на службу или уголовной ответственности за "уклонение" от такой службы", – заявили в прокуратуре.

Правоохранители установили и сообщили о подозрениях восьми военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма, которые с 2015 года проводят на полуострове незаконные призывные кампании.

"В результате таких "мероприятий" более 30 тыс. крымчан были призваны на службу в армию государства-оккупанта", – отметил заместитель руководителя прокуратуры автономии Нариман Сулейманов.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, уже отслужившие в украинской армии, освобождаются от призыва.

С 1 апреля 2021 года в РФ стартовал очередной военный призыв, который российские власти незаконно объявляют и в Крыму. МИД Украины выразил в связи с этим решительный протест, назвав это военным преступлением.

Прекратить нарушения международного права на Крымском полуострове Россию призывали в связи с этим Соединенные Штаты и Европейский союз.

Теги: Россия, Крым, аннексия, призыв
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