С 2015 года Россия незаконно призвала в армию 30 тыс. крымчан – прокуратура АР Крым

В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию Фото: UKR Mission to UN / Twitter

Следствие установило, что гражданин России, занимая должность "военного комиссара Республики Крым", "осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, которая направлена на организацию и проведение незаконных принудительных призывных кампаний крымчан в ряды вооруженных сил государства-оккупанта". Подозреваемый координировал и организовывал проведение призывных кампаний крымчан на территории полуострова.

Фигуранту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

"Незаконные призывные кампании, которые государство-оккупант и его оккупационная администрация реализует на полуострове кроме того, что являются военным преступлением, также рассматриваются нами в контексте политики РФ, направленной на изменение демографического состава населения полуострова. Крымчан фактически заставляют покидать полуостров во избежание незаконного призыва на службу или уголовной ответственности за "уклонение" от такой службы", – заявили в прокуратуре.

Правоохранители установили и сообщили о подозрениях восьми военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма, которые с 2015 года проводят на полуострове незаконные призывные кампании.

"В результате таких "мероприятий" более 30 тыс. крымчан были призваны на службу в армию государства-оккупанта", – отметил заместитель руководителя прокуратуры автономии Нариман Сулейманов.