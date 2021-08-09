Лукашенко: Гордон – мерзавец, его надо посадить в следственный изолятор

Лукашенко: За клевету не сажают? Привозите к нам... С удовольствием добавим Фото: president.gov.by

Разговор о Гордоне зашел в контексте обсуждения дела боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которых прошлым летом задержали в Беларуси.

Телеведущий канала "Наш" Макс Назаров, который присутствовал на мероприятии, предположил, что информацию о спецоперации по вагнеровцам кто-из из Офиса президента Украины "слил российским спецслужбам". "А они вам позвонили и сказали, что у вас вагнеровцы", – отметил Назаров.

Лукашенко возразил. Он заявил, что о вагнеровцах в КГБ Беларуси сообщил "наш, белорус". Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не направил в Беларусь "своего генпрокурора, чтобы защитить этих ребят, если они украинские".

"А с России взятки гладки... Они сами захотели выехать в Россию, а не к вам в Украину", – сказал о вагнеровцах Лукашенко.

Он утверждает, что не знал, что среди задержанных вагнеровцев были боевики, воевавшие против Украины на Донбассе.

"Нет, это вряд ли. Фамилии были известны. Нам украинцы ни одного человека не назвали, что они воевали на Донбассе. Это неправда. Это просто против Зеленского, какой бы он ни был нехороший, ненужная вакханалия. Зеленский к этому абсолютно не причастен. Я уверен. Его вина в том, если это их ребята, что он через генпрокурора их не защитил. Если бы сюда приехал генпрокурор Украины, а не России, могла бы быть совсем другая история..." – сказал Лукашенко.

Назаров после этого заявил, что историю с вагнеровцами в Украине используют против Зеленского его оппоненты, "намекая на импичмент".

"Никто до сих пор не знает деталей. Возможно, кроме Дмитрия Гордона и [главного расследователя группы расследователь Bellingcat] Христо Грозева", – сказал ведущий.

"Ну Гордон вам что угодно тут наговорит. Он уже против Зеленского?" – спросил Лукашенко.

Назаров ответил, что "ни в коем случае" и что он имел в виду то, что Гордон изначально проявлял интерес к этой истории и публиковал о ней видео на своем YouTube-канале, "но сейчас ситуация затихла".

"Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор. Вот как Юра... Сколько ты был там? Две недели?" – обратился Лукашенко, предположительно, к предпринимателю Юрию Воскресенскому, который присутствовал в зале. Воскресенский был активистом штаба оппозиционного политика Виктора Бабарико, который планировал баллотироваться на пост президента Беларуси, но перед выборами был арестован. Воскресенский тоже был под арестом, но после освобождения начал сотрудничать с властями.

"Два месяца", – ответил Воскресенский Лукашенко.

Назаров уточнил, за что нужно арестовать Гордона.

"Как за что? За болтовню необоснованную", – сказал Лукашенко.

Назаров ответил, что в Украине "за клевету не сажают".

"За клевету не сажают? Привозите к нам... С удовольствием добавим", – сказал Лукашенко.

Назаров напомнил, что Гордон уже приезжал в Беларусь (в августе 2020 года журналист записал с Лукашенко интервью), и спросил, обижен ли Лукашенко на украинского журналиста.

"На обиженных воду возят. Я не могу обижаться. Но то, что он мерзавец, – это факт", – ответил Лукашенко.

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