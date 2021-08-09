Лукашенко: Гордон – мерзавец, его надо посадить в следственный изолятор

Разговор о Гордоне зашел в контексте обсуждения дела боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которых прошлым летом задержали в Беларуси.
Телеведущий канала "Наш" Макс Назаров, который присутствовал на мероприятии, предположил, что информацию о спецоперации по вагнеровцам кто-из из Офиса президента Украины "слил российским спецслужбам". "А они вам позвонили и сказали, что у вас вагнеровцы", – отметил Назаров.
Лукашенко возразил. Он заявил, что о вагнеровцах в КГБ Беларуси сообщил "наш, белорус". Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не направил в Беларусь "своего генпрокурора, чтобы защитить этих ребят, если они украинские".
"А с России взятки гладки... Они сами захотели выехать в Россию, а не к вам в Украину", – сказал о вагнеровцах Лукашенко.
Он утверждает, что не знал, что среди задержанных вагнеровцев были боевики, воевавшие против Украины на Донбассе.
"Нет, это вряд ли. Фамилии были известны. Нам украинцы ни одного человека не назвали, что они воевали на Донбассе. Это неправда. Это просто против Зеленского, какой бы он ни был нехороший, ненужная вакханалия. Зеленский к этому абсолютно не причастен. Я уверен. Его вина в том, если это их ребята, что он через генпрокурора их не защитил. Если бы сюда приехал генпрокурор Украины, а не России, могла бы быть совсем другая история..." – сказал Лукашенко.
Назаров после этого заявил, что историю с вагнеровцами в Украине используют против Зеленского его оппоненты, "намекая на импичмент".
"Никто до сих пор не знает деталей. Возможно, кроме Дмитрия Гордона и [главного расследователя группы расследователь Bellingcat] Христо Грозева", – сказал ведущий.
"Ну Гордон вам что угодно тут наговорит. Он уже против Зеленского?" – спросил Лукашенко.
Назаров ответил, что "ни в коем случае" и что он имел в виду то, что Гордон изначально проявлял интерес к этой истории и публиковал о ней видео на своем YouTube-канале, "но сейчас ситуация затихла".
"Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор. Вот как Юра... Сколько ты был там? Две недели?" – обратился Лукашенко, предположительно, к предпринимателю Юрию Воскресенскому, который присутствовал в зале. Воскресенский был активистом штаба оппозиционного политика Виктора Бабарико, который планировал баллотироваться на пост президента Беларуси, но перед выборами был арестован. Воскресенский тоже был под арестом, но после освобождения начал сотрудничать с властями.
"Два месяца", – ответил Воскресенский Лукашенко.
Назаров уточнил, за что нужно арестовать Гордона.
"Как за что? За болтовню необоснованную", – сказал Лукашенко.
Назаров ответил, что в Украине "за клевету не сажают".
"За клевету не сажают? Привозите к нам... С удовольствием добавим", – сказал Лукашенко.
Назаров напомнил, что Гордон уже приезжал в Беларусь (в августе 2020 года журналист записал с Лукашенко интервью), и спросил, обижен ли Лукашенко на украинского журналиста.
"На обиженных воду возят. Я не могу обижаться. Но то, что он мерзавец, – это факт", – ответил Лукашенко.
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Во время интервью Гордону, которое было записано за несколько дней до выборов, Лукашенко заявил, что не допустит кровопролития в Беларуси. "Я не верю, что в Беларуси кто-то будет стрелять и в протестующих, и в другую сторону", – сказал он.
Впоследствии белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.
Гордон неоднократно критиковал Лукашенко за действия после выборов и призывал его уйти в отставку. "Мне очень прискорбно сознавать, что Александр Лукашенко и белорусская власть в целом пошли по самому страшному сценарию, который только мог быть. По сценарию избиений собственного народа, людей, которые вышли на мирный протест, и даже убийств... Пользуясь случаем, я хочу обратиться к Александру Григорьевичу с призывом минимизировать репутационные и прочие потери и добровольно уйти. Добровольный уход сейчас сможет помочь ему в будущем остаться человеком и не повторить ошибки [беглого президента Украины Виктора] Януковича", – сказал Гордон в августе 2020 года.