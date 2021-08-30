Режиссер Ушаков: Беларусь – подопытный кролик для россиян. Режим Лукашенко только благодаря Москве и держится

Ушаков: Режимы в Беларуси и России схожи, и они постоянно будут искать варианты сохраниться Фото: Владимир Ушаков / Facebook

"Он [России] нужен, потому как Беларусь всегда была экспериментальной площадкой для РФ. Это было видно. Например, когда принимали у нас закон о тунеядцах. Незадолго до этого такой же закон собирались принимать в России, но, посмотрев на реакцию людей в Беларуси, отказалась от этой затеи. Так что уже много лет Беларусь – эдакий подопытный кролик для россиян. Режимы в Беларуси и России схожи, и они постоянно будут искать варианты сохраниться, будут насилием загонять людей в страх, уничтожая их способность противодействовать", – отметил Ушаков.

Он считает, что некоторые россияне, которые находятся в оппозиции к власти президента РФ Владимира Путина, будут вынуждены искать убежище в Украине.

"В РФ хватает смелых людей. Но им придется совсем непросто. Думаю, Украине предстоит готовиться к тому, что российские деятели, выступающие против режима Путина, тоже окажутся здесь. Пришло время бороться вместе. Мы сами не сразу пришли к пониманию ситуации. Белорусы уже переродились как нация. И россияне должны пройти преображение через свои страдания и преодоление страхов. Просто так, наверное, ничего не дается", – подчеркнул режиссер.

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