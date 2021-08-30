Режиссер Ушаков: Беларусь – подопытный кролик для россиян. Режим Лукашенко только благодаря Москве и держится

"Он [России] нужен, потому как Беларусь всегда была экспериментальной площадкой для РФ. Это было видно. Например, когда принимали у нас закон о тунеядцах. Незадолго до этого такой же закон собирались принимать в России, но, посмотрев на реакцию людей в Беларуси, отказалась от этой затеи. Так что уже много лет Беларусь – эдакий подопытный кролик для россиян. Режимы в Беларуси и России схожи, и они постоянно будут искать варианты сохраниться, будут насилием загонять людей в страх, уничтожая их способность противодействовать", – отметил Ушаков.
Он считает, что некоторые россияне, которые находятся в оппозиции к власти президента РФ Владимира Путина, будут вынуждены искать убежище в Украине.
"В РФ хватает смелых людей. Но им придется совсем непросто. Думаю, Украине предстоит готовиться к тому, что российские деятели, выступающие против режима Путина, тоже окажутся здесь. Пришло время бороться вместе. Мы сами не сразу пришли к пониманию ситуации. Белорусы уже переродились как нация. И россияне должны пройти преображение через свои страдания и преодоление страхов. Просто так, наверное, ничего не дается", – подчеркнул режиссер.
Режиссер Ушаков: В Минске в лучшем случае меня оставят на свободе, а если попытаюсь что-то делать – прихлопнут. Читайте полную версию интервью
29 мая президент Путин и Лукашенко во время встречи в Сочи обсудили предоставление Беларуси $500 млн кредита. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснял, что речь идет о втором транше кредита общей суммой в $1,5 млрд.
О предоставлении кредита Беларуси Путин и Лукашенко договорились еще в сентябре 2020 года. Путин отмечал, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" государственный кредит $1,5 млрд. Глава минфина РФ Антон Силуанов уточнял, что непосредственно правительство России одолжит Минску $1 млрд, еще $500 млн Беларусь получит за счет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), писал ТАСС.
Соглашение между правительствами стран о кредите было заключено 21 декабря 2020 года, 30 декабря Беларусь получила первый транш в размере $500 млн, 2 июня 2021 года – второй транш на такую же сумму.