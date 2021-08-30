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Режиссер Ушаков: Убийство Шишова – показательный жест диктатуры Лукашенко: бойтесь нас, мы вас везде достанем

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Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке
Фото: vvshishov / Instagram

Убийство главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в киевском парке, было показательным жестом диктатуры Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил проживающий в Киеве Владимир Ушаков – основатель и художественный руководитель Белорусского современного художественного театра, который просуществовал в Минске 17 лет и был закрыт из-за политического давления режима Лукашенко.

"То, что произошло в Киеве накануне годовщины выборов [президента Беларуси], – я имею в виду убийство руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова – это была попытка запугать белорусов, выехавших в Украину. Это был показательный жест диктатуры – бойтесь нас, мы вас везде достанем. Да, это напрягает, но лучше пусть боятся сами. Потому что неизбежно они потом будут друг друга находить – и не для приятного общения", – считает Ушаков.

Он отметил, что люди, которые работают в интересах режима Лукашенко, должны понести наказание.

"Каждый ответит за свои поступки. И каждый, кто на стороне власти творит беззаконие, ответит за свои действия. Они еще не понимают, но это клеймо на всю жизнь. Система и была создана, чтобы в маховик закрутить как можно больше людей. Важно, чтобы ни один негодяй не ушел от ответственности. А те, кто не до конца понимали, что делают, должны ответить за ту меру, что сделали. Суд должен быть справедливым", – подчеркнул режиссер.

Режиссер Ушаков: В Минске в лучшем случае меня оставят на свободе, а если попытаюсь что-то делать – прихлопнут. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим Лукашенко.

Комментируя смерть Шишова, Лукашенко заявил, что для Беларуси он был "никем".

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

Теги: Киев, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, убийство, диктатура, Виталий Шишов, Владимир Ушаков
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