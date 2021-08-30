Режиссер Ушаков: Убийство Шишова – показательный жест диктатуры Лукашенко: бойтесь нас, мы вас везде достанем

"То, что произошло в Киеве накануне годовщины выборов [президента Беларуси], – я имею в виду убийство руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова – это была попытка запугать белорусов, выехавших в Украину. Это был показательный жест диктатуры – бойтесь нас, мы вас везде достанем. Да, это напрягает, но лучше пусть боятся сами. Потому что неизбежно они потом будут друг друга находить – и не для приятного общения", – считает Ушаков.

Он отметил, что люди, которые работают в интересах режима Лукашенко, должны понести наказание.

"Каждый ответит за свои поступки. И каждый, кто на стороне власти творит беззаконие, ответит за свои действия. Они еще не понимают, но это клеймо на всю жизнь. Система и была создана, чтобы в маховик закрутить как можно больше людей. Важно, чтобы ни один негодяй не ушел от ответственности. А те, кто не до конца понимали, что делают, должны ответить за ту меру, что сделали. Суд должен быть справедливым", – подчеркнул режиссер.

Режиссер Ушаков: В Минске в лучшем случае меня оставят на свободе, а если попытаюсь что-то делать – прихлопнут. Читайте полную версию интервью