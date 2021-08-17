В Беларуси возбудили дело против девушки погибшего в Киеве белоруса Шишова

По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь под посольством Беларуси в Украине, призвала к массовым беспорядкам с вооруженным сопротивлением представителям власти, "то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".
К уголовному делу СК Беларуси приобщил видео с акции под белорусским посольством в Киеве с "призывами", которое было распространено различными СМИ.
"На это время девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси. Планируется проведение следственных и процессуальных действий", – добавили в СК Беларуси.
Глава "Белорусского дома в Украине" Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром на ежедневную пробежку и не вернулся.
На следующий день Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко подчеркивал, что Шишов не обращался в полицию по поводу слежки, о которой после его гибели заявили в БДУ. Друг и коллега погибшего Юрий Шчучко пояснял, что Шишов поддерживал связь с СБУ и поэтому не видел смысла заявлять в полицию.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
"Белорусский дом в Украине" – общественная организация, которая помогает белорусам с жильем и трудоустройством. Шишов стоял у истоков ее создания. Он переехал в Украину осенью 2020 года, после участия в протестах против фальсификации выборов в Беларуси в августе.