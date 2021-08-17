В Беларуси возбудили дело против девушки погибшего в Киеве белоруса Шишова

Божену Жолудь подозревают в призывах к протестам в Беларуси Скриншот: 24 Канал / YouTube

По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь под посольством Беларуси в Украине, призвала к массовым беспорядкам с вооруженным сопротивлением представителям власти, "то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".

К уголовному делу СК Беларуси приобщил видео с акции под белорусским посольством в Киеве с "призывами", которое было распространено различными СМИ.

"На это время девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси. Планируется проведение следственных и процессуальных действий", – добавили в СК Беларуси.