"Тело до сих пор не похоронили, прокуратура не разрешает". Девушка белоруса Шишова рассказала о расследовании его смерти

"Мне и самой хотелось бы знать, на каком этапе дело. Нет никаких официальных комментариев ни от прокуратуры, ни от следствия. Адвокат еще даже не смогла рассмотреть материалы дела. Сложно сказать, можно только делать выводы. Потому что нет никаких комментариев и информации", – прокомментировала она ход следствия.

Жолудь отметила, что прокуратура не дает разрешения на захоронение тела Шишова.

"До сих пор тело не похоронили. Мне прокуратура не дает разрешения на захоронение. Говорят, проводятся следственные действия, и если им что-то понадобится, чтобы не делать эксгумацию, они не отдадут, пока будет длиться следствие", – объяснила она.

Жолудь предположила, что "кто-то сверху заинтересован в том, чтобы так было".

"Возможно, кто-то из представителей белорусских властей в сговоре с кем-то из структур Украины. Мы не можем этого с вами знать. Возможно, кто-то позвонил из Беларуси, что надо вот так сделать, а здесь сделали какие-то бандиты, которым заплатили. По тому, как хранится тело, складывается впечатление, что действительно так и происходит, что кто-то не хочет, чтобы его видели, чтобы дело это скорее продвигалось", – пояснила она.