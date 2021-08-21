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ОБЩЕСТВО

"Тело до сих пор не похоронили, прокуратура не разрешает". Девушка белоруса Шишова рассказала о расследовании его смерти

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Шишова нашли повешенным в киевском парке
Шишова нашли повешенным в киевском парке
Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) / Telegram

Тело главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве, до сих пор находится в морге. Об этом в интервью Общественному 19 августа рассказала его девушка Божена Жолудь.

"Мне и самой хотелось бы знать, на каком этапе дело. Нет никаких официальных комментариев ни от прокуратуры, ни от следствия. Адвокат еще даже не смогла рассмотреть материалы дела. Сложно сказать, можно только делать выводы. Потому что нет никаких комментариев и информации", – прокомментировала она ход следствия. 

Жолудь отметила, что прокуратура не дает разрешения на захоронение тела Шишова.

"До сих пор тело не похоронили. Мне прокуратура не дает разрешения на захоронение. Говорят, проводятся следственные действия, и если им что-то понадобится, чтобы не делать эксгумацию, они не отдадут, пока будет длиться следствие", – объяснила она.

Жолудь предположила, что "кто-то сверху заинтересован в том, чтобы так было".

"Возможно, кто-то из представителей белорусских властей в сговоре с кем-то из структур Украины. Мы не можем этого с вами знать. Возможно, кто-то позвонил из Беларуси, что надо вот так сделать, а здесь сделали какие-то бандиты, которым заплатили. По тому, как хранится тело, складывается впечатление, что действительно так и происходит, что кто-то не хочет, чтобы его видели, чтобы дело это скорее продвигалось", – пояснила она.

Контекст:

Глава "Белорусского дома в Украине" Шишов исчез 2 августа в Киеве. Он вышел из дома утром на ежедневную пробежку и не вернулся.

На следующий день Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко подчеркивал, что Шишов не обращался в полицию по поводу слежки, о которой после его гибели заявили в БДУ. Друг и коллега погибшего Юрий Щучко пояснял, что Шишов поддерживал связь с СБУ и поэтому не видел смысла заявлять в полицию.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

"Белорусский дом в Украине" – общественная организация, которая помогает белорусам с жильем и трудоустройством. Шишов стоял у истоков ее создания. Он переехал в Украину осенью 2020 года, после участия в протестах против фальсификации выборов в Беларуси.

Теги: Беларусь, убийство, полиция, похороны, правоохранители, суицид, эксгумация, девушка, Виталий Шишов
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