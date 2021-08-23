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Президенты стран Балтии и Польши выступили с заявлением о Беларуси. Анонсируют дополнительные санкции против режима Лукашенко

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Единственный способ положить конец политическому кризису в Беларуси всесторонний национальный диалог, отметили главы Эстонии, Латвии, Литвы и Польши
Единственный способ положить конец политическому кризису в Беларуси – всесторонний национальный диалог, отметили главы Эстонии, Латвии, Литвы и Польши
Фото: Gitanas Nausėda / Twitter

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию по Беларуси, они отметили, что проблемы с мигрантами не заставят их изменить позицию в отношении политического кризиса в республике. Заявление, подписанное главами четырех государств, опубликовано на сайте президента Польши.

Президенты отметили, что в августе прошлого года белорусские власти не прислушались к голосу своих граждан, которые надеялись, что "имеют право решать будущее своей страны на свободных выборах", а "вместо надежды были страх и широко распространенные репрессии".

"Мы, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, солидарны против агрессивного и дестабилизирующего поведения Александра Лукашенко и белорусских властей. Убеждены, что воля белорусского народа должна быть главным ориентиром при формировании будущего Республики Беларусь, – говорится в заявлении. – Выражаем глубочайшие соболезнования 631 политзаключенному [по состоянию на 13 августа] и их родственникам. Все политические заключенные должны быть освобождены и восстановлены в правах".

По мнению глав четырех государств, единственный способ положить конец политическому кризису в Беларуси – всесторонний национальный диалог, ведущий к свободным и справедливым выборам.

Эстония, Латвия, Литва и Польша поддерживают международные санкции партнеров по НАТО против белорусского режима, в рамках сотрудничества с союзниками в отношении властей Беларуси будут введены дополнительные ограничения, подчеркивается в декларации.

Четыре президента миграционный кризис на границе с Беларусью назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Науседа призвал глав Латвии, Польши и Эстонии добиваться более активного участия структур ЕС и финансовой поддержки в ответ на гибридную атаку со стороны режима Лукашенко, сообщается на сайте президента Литвы.

"Предлагаю вместе инициировать проведение дискуссий в Брюсселе по нескольким вопросам: необходимости пересмотра миграционной политики ЕС и правовых актов, регламентирующих охрану внешних границ, а также возможности получения финансирования ЕС для строительства физического барьера на границе с Беларусью", – подчеркнул Науседа.

Левитс, Кальюлайд, Науседа и Дуда прибыли в Киев для участия в первом саммите Крымской платформы.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 23 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4141 мигранта. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

Теги: Беларусь, Латвия, Польша, выборы, оппозиция, Эстония, Литва, санкции, арест, граница, заключенные, декларация, строительство, кризис, репрессии, саммит, Анджей Дуда, мигранты, президент, Керсти Кальюлайд, Гитанас Науседа, Эгил Левитс, акции протеста, нелегалы, протесты в Беларуси
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