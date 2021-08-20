В Литве намерены за год построить стену на границе с Беларусью

Строительство забора на границе Литвы с Беларусью будет осуществляться в приоритетном порядке Фото: Valsts robežsardze / Facebook

Забор с колючей проволокой будет высотой не менее четырех метров, колючая проволока дополнительно будет протянута и с белорусской стороны, отмечается в проекте постановления правительства Литвы.

В документе предусмотрено, что забор должен быть устойчив к погодным условиям, влаге, а также должен быть возведен с учетом особенностей грунта, ветра.

Строительство ограждения на границе с Беларусью будет осуществляться в приоритетном порядке. Ожидается, что государство как заказчика будет представлять Служба охраны госграницы (СОГГЛ) Литвы. Для контроля за работой будет создана межведомственная комиссия.