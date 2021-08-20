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В Литве намерены за год построить стену на границе с Беларусью

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Строительство забора на границе Литвы с Беларусью будет осуществляться в приоритетном порядке
Строительство забора на границе Литвы с Беларусью будет осуществляться в приоритетном порядке
Фото: Valsts robežsardze / Facebook

Министерство внутренних дел Литвы планирует завершить строительство забора длиной более 500 км на границе с Беларусью до сентября 2022 года, стоимость проекта составит €152 млн. Об этом 20 августа пишет BNS.

Забор с колючей проволокой будет высотой не менее четырех метров, колючая проволока дополнительно будет протянута и с белорусской стороны, отмечается в проекте постановления правительства Литвы.

В документе предусмотрено, что забор должен быть устойчив к погодным условиям, влаге, а также должен быть возведен с учетом особенностей грунта, ветра.

Строительство ограждения на границе с Беларусью будет осуществляться в приоритетном порядке. Ожидается, что государство как заказчика будет представлять Служба охраны госграницы (СОГГЛ) Литвы. Для контроля за работой будет создана межведомственная комиссия.

Контекст:

О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа в СОГГЛ. Его строительство в Литве признали проектом государственной важности.

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

14 августа в МВД Литвы заявляли, что ситуация с мигрантами на белорусско-литовской границе стабилизировалась.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.

Теги: МВД, Беларусь, Литва, правительство, граница, пограничники, строительство, мигранты, охрана, нелегалы
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