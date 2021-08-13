ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Литву прибыла первая партия помощи от Украины – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
12 августа Украина направила гуманитарную помощь Литве
12 августа Украина направила гуманитарную помощь Литве
Фото: dsns.gov.ua

13 августа в Литву прибыла первая партия помощи, которую Украина оказала стране для усиления безопасности на границе. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина и Литва всегда стоят бок о бок, когда речь идет о защите государственной границы. Мы считаем, что сегодня у нас для этого одна колючая проволока на двоих", – отметил он.

12 августа Украина отправила в Литву более 38 тонн груза. На опубликованных Госслужбой по чрезвычайным ситуациям фото было видно, что это, в частности, колючая проволока.

"Это первый из трех этапов помощи, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границы Литвы от нелегальных мигрантов", – отметили в сообщении.

Контекст:

О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По состоянию на 9 августа в Литву из Беларуси не впустили 1200 мигрантов.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.

Теги: Украина, Беларусь, Литва, граница, помощь, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки
"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"
Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"
"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы
"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы
"Обесценивают твою реальную жизнь". Цискаридзе раскритиковал социальные сети, но назвал одно их положительное свойство
"Обесценивают твою реальную жизнь". Цискаридзе раскритиковал социальные сети, но назвал одно их положительное свойство
"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле
"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле
  "Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео
  "Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео
"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу". Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции
"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу". Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции
12-летний Йейтс сыграет главную роль в ремейке рождественской комедии "Один дома"
12-летний Йейтс сыграет главную роль в ремейке рождественской комедии "Один дома"
"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве
"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве
"Она настояла на этом, хочет обнять детей". Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы
"Она настояла на этом, хочет обнять детей". Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
  "Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза
  "Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза
"Я хотела ее поцеловать". Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии
"Я хотела ее поцеловать". Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии
Пресс-секретарь украинского президента Никифоров: Моя цель, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок
Пресс-секретарь украинского президента Никифоров: Моя цель, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS