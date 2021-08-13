В Литву прибыла первая партия помощи от Украины – Кулеба

"Украина и Литва всегда стоят бок о бок, когда речь идет о защите государственной границы. Мы считаем, что сегодня у нас для этого одна колючая проволока на двоих", – отметил он.

На виконання доручення Президента @ZelenskyyUa, перша партія української допомоги прибула до Литви. Україна та Литва завжди стоятимуть пліч-о-пліч, коли йдеться про захист державного кордону. Ми вважаємо, що сьогодні у нас для цього один колючий дріт на двох. pic.twitter.com/Er93vOg33y — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2021

12 августа Украина отправила в Литву более 38 тонн груза. На опубликованных Госслужбой по чрезвычайным ситуациям фото было видно, что это, в частности, колючая проволока.

"Это первый из трех этапов помощи, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границы Литвы от нелегальных мигрантов", – отметили в сообщении.