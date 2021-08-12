Украина отправила Литве колючую проволоку для строительства забора на границе с Беларусью

По данным ведомства, в Литву отправили более 38 тонн груза. На опубликованных ГСЧС фото видно, что это, в частности, колючая проволока.

"Это первый из трех этап помощи, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов", – говорится в сообщении.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям службы охраны государственной границы при МИД Литвы.