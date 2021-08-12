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Украина отправила Литве колючую проволоку для строительства забора на границе с Беларусью

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Груз для Литвы сопровождает группа сотрудников ГСЧС Украины
Груз для Литвы сопровождает группа сотрудников ГСЧС Украины
Фото: dsns.gov.ua

Украина отправила Литве гуманитарную помощь для усиления безопасности на границе. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в Литву отправили более 38 тонн груза. На опубликованных ГСЧС фото видно, что это, в частности, колючая проволока.

"Это первый из трех этап помощи, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов", – говорится в сообщении.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям службы охраны государственной границы при МИД Литвы.

Контекст:

О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По состоянию на 9 августа в Литву из Беларуси не впустили 1200 мигрантов.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.

Теги: Украина, Беларусь, Литва, ГСЧС, граница, пограничники, мигранты, безопасность, нелегалы
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