Ситуация с мигрантами на белорусско-литовской границе стабилизировалась – МВД Литвы

"Ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться, надо быть готовыми к разным сценариям", – сказала она.

По словам Билотайте, на этой неделе в страну не впустили около 200 нелегальных мигрантов, а со 2 августа, когда было принято решение разворачивать их обратно в Беларусь, – 1340 человек.

"Решение, принятое 2 августа, принесло плоды", – отметила министр. Она уточнила, что 44 мигранта за этот период пустили в страну по гуманитарным причинам.

Миграционная служба Литвы получила 1,5 тыс. запросов о получении убежища от прибывших в страну из Беларуси нелегальных мигрантов, пока ни одно не удовлетворили.

Первый нелегал из Ирака улетел домой вечером 12 августа, подчеркнули в правоохранительном ведомстве. Власти Литвы купили ему билет и выплатили пособие в €300. По словам Билотайте, добровольно уехать из Литвы согласились 14 мигрантов, пишет BNS.