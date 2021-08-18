В Литве заявили, что белорусские силовики силой вытеснили мигрантов на ее территорию

На границе с Беларусью в этом году задержали 4124 мигранта Фото: ЕРА

"Сегодня 12 белорусских официальных лиц пересекли границу Литовской Республики. Мы незамедлительно отреагировали на эту провокацию", – сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

У белорусских силовиков были щиты и средства борьбы с беспорядками, литовские пограничники зафиксировали эти действия на видео, отметили в министерстве.

"Информация о нарушении госграницы будет использована в досудебном расследовании, проводимом Литвой. Кроме того, об этом был проинформирован представитель пограничного комитета Беларуси", – заявили в ведомстве.

В МВД указали, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни. Билотайте обязала ответственные службы усилить контроль на границе.