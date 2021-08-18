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В Литве заявили, что белорусские силовики силой вытеснили мигрантов на ее территорию

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На границе с Беларусью в этом году задержали 4124 мигранта
На границе с Беларусью в этом году задержали 4124 мигранта
Фото: ЕРА

Работники силовых структур Беларуси силой вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литвы. Об этом сообщили 17 августа в литовском министерстве внутренних дел.

"Сегодня 12 белорусских официальных лиц пересекли границу Литовской Республики. Мы незамедлительно отреагировали на эту провокацию", – сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. 

У белорусских силовиков были щиты и средства борьбы с беспорядками, литовские пограничники зафиксировали эти действия на видео, отметили в министерстве.

"Информация о нарушении госграницы будет использована в досудебном расследовании, проводимом Литвой. Кроме того, об этом был проинформирован представитель пограничного комитета Беларуси", – заявили в ведомстве. 

В МВД указали, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни. Билотайте обязала ответственные службы усилить контроль на границе.

Контекст:

По данным МВД Литвы на 17 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4124 мигранта. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана. Нелегальных мигрантов в Литве размещают в палаточном лагере.

В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По информации МВД Литвы на 9 августа, в страну из Беларуси не впустили и вернули обратно 1200 мигрантов.

Из-за наплыва мигрантов в начале августа Служба охраны госграницы Литвы заявила о планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км. Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.

Ирак на фоне миграционного кризиса начал эвакуацию своих граждан из Беларуси.

Миграционная служба Литвы получила 1,5 тыс. запросов о получении убежища от прибывших в страну из Беларуси нелегальных мигрантов, пока ни один не удовлетворили. Первый нелегал из Ирака улетел домой вечером 12 августа, подчеркнули в правоохранительном ведомстве. Власти Литвы купили ему билет и выплатили пособие в €300. По словам Билотайте, добровольно уехать из Литвы согласились 14 мигрантов, пишет BNS.

13 августа Билотайте заявила, что ситуация с наплывом мигрантов на границе Беларуси и Литвы стабилизировалась.

Теги: Беларусь, Литва, провокации, мигранты, силовики, границы
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