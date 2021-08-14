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США призвали режим Лукашенко прекратить организацию потока незаконных мигрантов к границам Литвы

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Шерман провела телефонный разговор с Ландсбергисом
Шерман провела телефонный разговор с Ландсбергисом
Фото: EPA

Власти Беларуси должны прекратить организацию потоков нелегальных мигрантов к границам Литвы. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман в телефонном разговоре с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом 13 августа, сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

"Заместитель госсекретаря Шерман и министр иностранных дел также обсудили политическую ситуацию в Беларуси, подтвердив нашу поддержку белорусского продемократического движения и призвав режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно прекратить свою кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов через ее границы", – сказал Прайс.

Контекст:

По данным МВД на 12 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4115 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана. Нелегальных мигрантов в Литве размещают в палаточном лагере.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По информации МВД Литвы на 9 августа, в страну из Беларуси не впустили и вернули обратно 1200 мигрантов.

Из-за наплыва мигрантов в начале августа Служба охраны госграницы Литвы заявила о планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км. Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.

Ирак на фоне миграционного кризиса начал эвакуацию своих граждан из Беларуси.

Миграционная служба Литвы получила 1,5 тыс. запросов о получении убежища от прибывших в страну из Беларуси нелегальных мигрантов, пока ни один не удовлетворили. Первый нелегал из Ирака улетел домой вечером 12 августа, подчеркнули в правоохранительном ведомстве. Власти Литвы купили ему билет и выплатили пособие в €300. По словам Билотайте, добровольно уехать из Литвы согласились 14 мигрантов, пишет BNS.

13 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ситуация с наплывом мигрантов на границе Беларуси и Литвы стабилизировалась.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, Габриэлюс Ландсбергис, мигранты, Венди Шерман
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